Директор разријешио сам себе, па се жалио

06.05.2026 14:07

Поводом покушаја политизације случаја везаног уз Агенцију 'Стари град', Град Мостар објавио је документацију из које је, како се наводи, "јасно видљиво да је ријеч искључиво о правном и процедуралном питању".

"Директор Агенције сам је себи донио рјешење о разрјешењу, затим изјавио жалбу на властито рјешење, а Одбор државне службе за жалбе ФБиХ такав је акт поништио као незаконит јер га је донијело ненадлежно тијело. Дакле, одлуку није поништио Град Мостар нити градоначелник, него надлежно федерално тијело", објављено је на страницама Града Мостара.

Додаје се да је због тога "неприхватљиво покушавати овај случај претварати у национално или политичко питање како би се прикрила једноставна чињеница: државни службеници и одговорне особе морају поступати складно закону, а закон мора вриједити једнако за све".

"Мостар неће бити град у којем појединци могу радити мимо прописа, а затим се иза незаконитих поступака скривати политичким и националним манипулацијама", навео је Град Мостар.

(Бљесак)

