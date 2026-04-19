Випотник: Доња Градина - опомена која нас обавезује и завјет да никада не заборавимо

Доња Градина није само мјесто на којем су системски вршени људском уму непојмљиви злочини – она је рана која и данас крвари и боли, опомена која нас обавезује и завјет да никада не заборавимо, поручио је министар за просторно уређење, грађевинарство и еколгију Бојан Випотник.
"Овђе су прекинути животи недужних људи, породице су заувијек растављене, а човјечанство суочено са најмрачнијим лицем зла", изјавио је Срни Випотник поводом обиљежавања Дана сјећања на жртве геноцоида над Србима, Јеврејима и Ромима у НДХ.
Он је додао да се данас поклањамо сјенима жртава, чувајући успомену на њих са достојанством и тугом која не пролази.
Випотник је истакао да је света дужност да његујемо сјећање, да говоримо истину и да је преносимо будућим генерацијама – не, како је додао, да бисмо живјели у прошлости, већ да бисмо из ње учили и градили свијет у којем је сваки људски живот светиња.
"Нека нас ово мјесто сабере у тишини, у молитви и у заједничкој одговорности да се овакво страдање никада и нигдје више не понови", рекао је Випотник.
У Козарској Дубици и Доњој Градини данас се обиљежава Дан сјећања на жртве усташког злочина геноцида у концентрационом логору Јасеновац, уз присуство највиших званичника Републике Српске и Србије.
Према подацима Спомен-подручја Доња Градина, у злогласном логору Јасеновац током Другог свјетског рата страдало је 700.000 жртава усташког злочина, међу којима 500.000 Срба, 40.000 Рома, 33.000 Јевреја, 127.000 антифашиста. У Јасеновцу је убијено 20.000 дјеце.
Влада Републике Српске прогласила је 19. април Даном жалости у Српској поводом обиљежавања Дана сјећања на жртве усташког злочина геноцида у концентрационом логору Јасеновац и његовом највећем стратишту – Доњој Градини у НДХ од 1941. до 1945. године, преноси Срна
