Argentinski predsjednik Havijer Milej zaprijetio je Velikoj Britaniji pravnim postupkom zbog projekta eksploatacije nafte u blizini Folklandskih ostrva. Dao je rok od dvije sedmice za obustavu radova na projektu Si Lajon, naftnom polju na moru koje razvijaju britanske i izraelske kompanije.

Ukoliko radovi ne budu obustavljeni, Argentina namjerava da zatraži od Međunarodnog suda za pravo mora u Hamburgu da privremeno zaustavi projekat.

„Argentina neće stajati skrštenih ruku“, poručeno je iz Milejevog kabineta, koji optužuje Veliku Britaniju da projektom nanosi „nepovratnu i nepopravljivu“ štetu.

Argentina prijeti međunarodnim sudom

Međunarodni sud za pravo mora nezavisni je sud osnovan na osnovu Konvencije UN o pravu mora iz 1982. godine. Može da donosi pravno obavezujuće privremene mjere, ali nema sopstveni mehanizam kojim bi obezbijedio njihovo sprovođenje.

Milej je ranije ovog mjeseca u televizijskom obraćanju ponovo istakao argentinsko pravo na Folklandska ostrva, koja Argentina naziva Malvinima, te najavio sankcije protiv naftnih kompanija koje posluju u njihovoj blizini.

„Ostrva su naša budućnost“, rekao je Milej.

Prošle sedmice je i u govoru pred Generalnom skupštinom UN u Njujorku optužio Ujedinjene nacije da zanemaruju spor oko Folklanda, te projekat eksploatacije nafte nazvao nezakonitim iskorištavanjem argentinskih prirodnih resursa.

Milej odbacuje referendum stanovnika Folklanda

Milej je odbacio i pozivanje na pravo stanovnika Folklanda na samoopredjeljenje. Na referendumu 2013. godine stanovnici su velikom većinom glasali za ostanak Folklandskih ostrva u statusu britanske prekomorske teritorije.

Argentinski predsjednik tvrdi da se načelo samoopredjeljenja u ovom slučaju ne može primijeniti jer je, prema njegovim riječima, stanovništvo „naselila okupaciona sila na teritoriju čiji je suverenitet predmet spora“.

Velika Britanija odbacuje argentinski zahtjev za suverenitetom i tvrdi da stanovnici Folklanda imaju pravo da sami odlučuju o svojoj budućnosti i koriste prirodne resurse ostrva.

U dostavljenom tekstu Endi Bernam (Andy Burnham) naveden je kao britanski premijer, te mu se pripisuje poruka da će Velika Britanija „ostati čvrsta pred svim prijetnjama“ i braniti pravo stanovnika Folklanda na samoopredjeljenje i ostanak pod britanskom upravom.

Spor traje još od rata 1982. godine

Tenzije su dodatno porasle nakon što je američki predsjednik Donald Tramp sugerisao da bi mogao da preispita tradicionalno neutralan stav SAD prema pitanju suvereniteta nad Folklandskim ostrvima.

SAD formalno ne zauzimaju stranu u sporu, iako je Vašington pružio pomoć Velikoj Britaniji tokom rata za Folklande, nakon argentinske invazije 1982. godine.

Rat je trajao nešto više od 70 dana. Poginulo je 255 britanskih vojnika, 649 pripadnika argentinskih snaga i troje stanovnika Folklandskih ostrva.