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Agrar: Berba kukuruza, podsticaji, organska proizvodnja

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Izvor:

ATV

10.10.2026 10:38
Нови идент
Foto: ATV

U novom izdanju 'Agrara' pričamo o berbi kukuruza u Lijevče polju – kakvi su prinosi i kvalitet?

Posjetili smo vrijedne domaćine i iz prve ruke saznali koliko im znači podrška i podsticaji.

U fokusu i organska proizvodnja.

'Agrar' donosi aktuelne priče iz svijeta domaće i regionalne poljoprivrede, teme posvećene domaćim proizvodima, uzgoju voća i povrća, ratarstvu i stočarstvu, kao i mnoštvo zlata vrijednih savjeta, te priče o vrijednim poljoprivrednicima, domaćinima, i plodovima njihovog rada.Očekuju vas i razgovori sa eminentnim stručnjacima iz oblasti poljoprivrede, kao i osvrt na najznačajnije regionalne poljoprivredne sajmove i festivale.

Emisiju uređuje i vodi Zorica Petković.

'Agrar' nedjeljom u 8 časova.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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ATV

Agrar

Zorica Petković

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