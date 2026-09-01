Minić: Cilj je da djeca imaju mirno školovanje i dobre, opremljene škole

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić poručio je da je cilj institucija Srpske, kao i svakog roditelja, da se djeci obezbijedi mirno i srećno školovanje, ali i dobre i opremljene škole.

Minić je tokom posjete banjalučkoj Osnovnoj školi "Ivan Goran Kovačić" rekao da nadležne institucije vode brigu o najmlađima i da uvijek, koliko god je to moguće, nastoje pomoći roditeljima.

"Ne sumnjam da je nastavni kadar spreman kao i uvijek da dočeka učenike", rekao je Minić obraćajući se na svečanosti koju su pripremili đaci i nastavnici povodom početka nove školske godine.

On je ukazao na važnost bezbjednosti u školi i prisustva policije, te je pozvao i učesnike u saobraćaju da se ponašaju obazrivo.

Minić je đacima poželio puno sreće, lijepo i bezbrižno djetinjstvo, da dobro uče i postanu dobri ljudi.

Osnovnu školu "Ivan Goran Kovačić" pohađa 587 učenika raspoređenih u 25 odjeljenja, a u ovoj školskoj godini upisano je 78 prvačića, koji su goste dočekali svečanom priredbom.

Vlada Republike Srpske realizovala je posredstvom Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju projekat energetske efikasnosti u ovoj školi, vrijedan nešto više od dva miliona KM, prenosi Srna