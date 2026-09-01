Američki advokat Mark Zel pozdravio tekst Ane Trišić Babić: „Moćna izjava“

Američki advokat Mark Zel pozdravio je tekst vršioca dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ane Trišić Babić pod naslovom "Pravo Srpske da govori svojim glasom".

"Kancelarija za međunarodnu saradnju Republike Srpske upravo je objavila moćnu izjavu", naveo je Zel na "Iksu" i podijelio autorski tekst Ane Trišić Babić.

Ana Trišić Babić navela je u tekstu da u međunarodnoj politici gubite tek onda kada kada pristanete da neko drugi vaše argumente tumači umjesto vas.

Republika Srpska Otvaranje Kancelarije za međunarodnu saradnju - pravo Srpske da govori svojim glasom

"Republika Srpska predugo je u međunarodnom prostoru bila predstavljana gotovo isključivo kroz negativan okvir. O njoj se govorilo kao o problemu koji treba riješiti, prepreci koju treba ukloniti, političkoj pojavi koju treba disciplinovati.

Njeni stavovi često nisu tumačeni iz perspektive njenih legitimnih interesa, nego kroz unaprijed oblikovane političke kategorije.

Tako se stvarala situacija u kojoj su drugi govorili o Republici Srpskoj, dok je prostor u kojem Republika Srpska govori sama o sebi ostajao nesrazmjerno uzak", navela je Trišić Babić u kolumni objavljenoj na sajtu Kancelarije za međunarodnu saradnju - diplomatija.rs koju je Srna prenijela u cijelosti.