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Helikopter MUP-a Srpske gasio požar na području sela Grabovica kod Trebinja

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01.09.2026 19:20

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Хеликоптерска јединица МУП-а Српске
Foto: MUP Republike Srpske

Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ danas su bili angažovani na gašenju požara na području sela Grabovica kod Trebinja, rečeno je Srni u MUP-u Srpske.

Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske bili su angažovani i juče na području Trebinja.

Iz helikoptera je izbačena 21 tona vode.

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Helikopterski servis Republike Srpske

Trebinje

požar

vatra

Helikopter

MUP Republike Srpske

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