Helikopter MUP-a Srpske gasio požar na području sela Grabovica kod Trebinja

Autor:ATV redakcija
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Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ danas su bili angažovani na gašenju požara na području sela Grabovica kod Trebinja, rečeno je Srni u MUP-u Srpske.
Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske bili su angažovani i juče na području Trebinja.
Iz helikoptera je izbačena 21 tona vode.
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