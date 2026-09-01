Helikopter MUP-a Srpske gasio požar na području sela Grabovica kod Trebinja

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Foto: MUP Republike Srpske

Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ danas su bili angažovani na gašenju požara na području sela Grabovica kod Trebinja, rečeno je Srni u MUP-u Srpske.

Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske bili su angažovani i juče na području Trebinja. Iz helikoptera je izbačena 21 tona vode.

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