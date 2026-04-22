Залијте паприку и парадајз домаћим ђубривом од ове намирнице, рађаће као луди

Направите сами домаће природно ђубриво од ове јефтине намирнице и залијте младу паприку и парадајз.
Квасац као природно ђубриво може да подстакне раст паприке и парадајза, ојача коријен и допринесе обилнијем роду. Ево како се користи и када треба бити опрезан.
Паприка и парадајз имаће здрав, снажан и обилан род, неопходно је да током раста добију довољно хранљивих материја. Ове повртарске културе познате су по томе да троше много енергије, јер формирају велики број плодова, па им је редовна и правилна прихрана изузетно важна.
Многи повртлари одлучују се за природно ђубриво на бази квасца, које може да допринесе бољем развоју биљака и већој отпорности током вегетације.
Прихрана на бази квасца користи се зато што земљиште обогаћује корисним материјама и позитивно утиче на развој биљака. Његова примјена може да подстакне раст, ојача корјенов систем и допринесе бољем формирању плодова.
Поред тога, оваква прихрана може имати и додатну корист, јер се вјерује да помаже у одбијању мрава. Биљке које се редовно прихрањују квасцем углавном се боље укорјењују, лакше подносе промјене времена и отпорније су када дође до мањка влаге.
Квасац садржи фитохормоне, витамине Б групе, као и бројне микро и макроелементе који повољно утичу на развој биљке. Захваљујући томе, биљке могу да расту бујније, а листови често постају тамнији, јачи и здравији.
Због таквог састава, квасац се у баштованству често користи као једноставно и приступачно средство за природну прихрану.
Иако ђубриво од квасца има бројне предности, његова употреба има и одређена ограничења. Током ферментације долази до губитка калијума, па се зато препоручује да се прије његове примјене земљиште прихрани пепелом.
Са овом врстом прихране не би требало претјеривати. Залијте младу паприку и парадајз три пута током вегетације, то би требало да буде довољно.
Прва прихрана се најчешће обавља око недјељу дана након пресађивања, док се друга препоручује пред почетак цвјетања.
Када се припрема од свјежег, на један килограм додаје се пет литара воде и добро промјеша. Добијени раствор се разређује водом у односу 1:10.
Код припреме ђубрива од сувог квасца, узме се 10 гр и прелије са 10 л воде и остави наредна три дана. У смјесу можемо да додамо двије кашике шећера. Добијено ђубриво се може користити у оваквом облику и тада ће убрзати раст паприке и парадајза.
У овом облику се користи када је земљиште довољно влажно. Када желимо само додатно да обогатимо тло, може да се разреди водом у односу 1:5.
Ђубриво на бази квасца може успјешно да се користи и у башти али и у производњи у пластенику. Ипак, када је ријеч о узгоју у пластенику, препоручује се разблажен облик, како би биљке добиле одговарајућу количину хранљивих материја без преоптерећења.
За многе произвођаче управо је то један од разлога због којих се одлучују за ову врсту природне прихране, преноси Крстарица.
