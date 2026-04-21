ЕУ упозорава: Европу очекује тешко љето због кризе у Ирану

Комесар ЕУ за енергетику Дан Јоргенсен изјавио је данас да Европу, чак и у најбољем сценарију, очекује "тешко љето" због несташице горива изазване ратом у Ирану и затварањем Ормуског мореуза.
Он је у Мадриду рекао да Европска унија припрема мјере како би ублажила посљедице које рат има на снабдијевање млазним горивом, пренио је Ројтерс.
- Ако буде потребно, можемо да прерасподијелимо ресурсе млазног горива које имамо - рекао је Јоргенсен новинарима.
Европске авио-компаније већ су упозориле да би због рата у Ирану могло да дође до несташице млазног горива у року од неколико недјеља, пошто је блокирана главна рута снабдијевања кроз Ормуски мореуз.
Око 75 одсто европског снабдијевања млазним горивом долази са Блиског истока, преноси Танјуг.
Прекид глобалних залиха нафте због рата у Ирану повећао је цијену летова на дуге релације из Европе за скоро 90 евра, што ће вероватно довести до виших цена карата, саопштила је данас невладина организација Европска федерација за транспорт и животну средину.
Раст цијена млазног горива повећао је просјечан трошак горива за 88 евра по путнику на летовима на дуге релације који напуштају Европу и 29 евра на летовима унутар Европе, саопштила је Европска федерација за транспорт и животну средину, пренио је Ројтерс.
