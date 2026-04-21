Logo
Large banner

ЕУ упозорава: Европу очекује тешко љето због кризе у Ирану

Аутор:

АТВ
21.04.2026 12:10

Коментари:

0
Заставе Европске уније испред зграде Европског парламента у Бриселу.
Фото: АТВ

Комесар ЕУ за енергетику Дан Јоргенсен изјавио је данас да Европу, чак и у најбољем сценарију, очекује "тешко љето" због несташице горива изазване ратом у Ирану и затварањем Ормуског мореуза.

Он је у Мадриду рекао да Европска унија припрема мјере како би ублажила посљедице које рат има на снабдијевање млазним горивом, пренио је Ројтерс.

- Ако буде потребно, можемо да прерасподијелимо ресурсе млазног горива које имамо - рекао је Јоргенсен новинарима.

Европске авио-компаније већ су упозориле да би због рата у Ирану могло да дође до несташице млазног горива у року од неколико недјеља, пошто је блокирана главна рута снабдијевања кроз Ормуски мореуз.

Око 75 одсто европског снабдијевања млазним горивом долази са Блиског истока, преноси Танјуг.

Прекид глобалних залиха нафте због рата у Ирану повећао је цијену летова на дуге релације из Европе за скоро 90 евра, што ће вероватно довести до виших цена карата, саопштила је данас невладина организација Европска федерација за транспорт и животну средину.

Раст цијена млазног горива повећао је просјечан трошак горива за 88 евра по путнику на летовима на дуге релације који напуштају Европу и 29 евра на летовима унутар Европе, саопштила је Европска федерација за транспорт и животну средину, пренио је Ројтерс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Европска унија

Ормуски мореуз

Иран

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

13

14

Стигла је капа која чита ваше мисли и пише умјесто вас?

13

02

Додик: Република Српска фактор договора; Одржан успјешан и опсежан састанак

13

00

Корумпираном инспектору из Бањалуке потврђена пресуда

12

56

Дарко Елез пуштен из затвора као слободан човјек!

12

48

Додик о наводима да Кристијан Шмит одлази

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner