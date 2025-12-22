Двојица мушкараца брутално избодена у центру града

Извор:
У Карађорђевој улици у Београду двојица мушкараца задобила су касно синоћ вишеструке убодне ране и превезена су у Ургентни центар.
Двојица мушкараца, стара 23 и 47 година, избодена су оштрим предметом синоћ после 19 часова у Карађорђевој улици код Економског факултета у Београду, кажу у Хитној помоћи, преноси РТС.
"Добили су вишеструке убодне ране по стомаку и другим дијеловима тијела. Превезени су до Ургентног центра", потврђено је из Хитне службе Ургентног центра.
