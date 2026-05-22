Снимила огромног стршљена на другом спрату зграде!

Снимак џиновског стршљена на другом спрату једне зграде у Земуну, уплашио је и узнемирио станаре.
Свесни да прољеће са собом доноси и ове опасне инсекте, грађани су у страху, а чувени хватач змија и стршљенова, Владица Станковић, детаљно објашњава шта се заправо дешава у овом периоду и како један једини ујед може постати фаталан.
Према Владициним ријечима, нема мјеста изненађењу јер је процес формирања нових гњезда увелико у току.
"Матица је одавно изашла из своје хибернације. Оплођена женка сада сама почиње да формира своје легло. У овој првој фази, она има улогу и матице и радилице – сама полеже јаја и храни своје ларве нектаром и ситним инсектима у кругу од чак два и по километра", објашњава Станковић за Телеграф.
Из тих првих ларви излећи ће се углавном женке и тек понеки мужјак (трут). Чим ти млади стршљенови одрасту, они преузимају све послове: постају хранитељи, чувари и извиђачи. Матица тада престаје да лети и њена једина улога до краја сезоне постаје полагање јаја. Зависно од тога колико је година топла, једно друштво на свом врхунцу у августу и септембру може да броји од 400 до чак 1.000 јединки!
Можда нисте знали, али гнездо стршљена је право мало инжењерско чудо, направљено од стопљеног дрвета.
"Матица жваће ситне комадиће дрвета и од те пулпе ствара савршено климатизовано гнијездо. Унутар тог уметничког дјела температура је увек тачно 31 степен и оно никада не може да се прегреје", каже Владица.
Владица наглашава да су ови инсекти увек опасни, али да имају строга правила понашања. Ако их не угрожавате, они вас неће дирати. Међутим, проблем настаје ако осјете пријетњу по своје гнездо.
"Они имају своје стражаре и извиђаче који непрекидно мотре на ситуацију. Ако процијене да је легло у опасности, стршљен који вас убоде истог секунде испушта феромон – мирис за узбуну. Тај мирис је сигнал за читаву армију која се у секунди сјати и креће у масовни напад на исто мјесто на тијелу", упозорава наш саговорник.
Ујед стршљена може изазвати анафилактички шок и тешке алергијске реакције. Владица истиче сурову истину – некада је довољан само један ујед да дође до смртног исхода, док у другим ситуацијама човек преживи и десет убода. Све зависи од организма и мјеста уједа (да ли је отров убризган у меко ткиво или директно у артерију).
При уједу долази до наглог пада крвног притиска, мањка кисеоника и опасног сужавања крвних судова. Зато је прва помоћ кључна.
"Стршљенови су много опаснији од змија! Ако вас убоде, одмах морате узети лек за алергију (попут Пресинга, Ериуса или Пронизона) и што пре се упутити у прву здравствену установу.
Изузетно је важно да лијек не пијете са водом, већ да га одмах сажваћете! Тако ће кроз пљувачне жлијезде брже доспети у организам, рашириће крвне судове и обезбједити вам довољно кисеоника и времена да стигнете до љекара."
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
