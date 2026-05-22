Краве могу да препознају позната лица

Краве могу да препознају лица, па чак и да повежу познати глас са одговарајућим лицем, показала је студија објављена у часопису „PLOS One“.
Аутори студије дошли су до тог закључка на основу испитивања крава којима су приказивали видео-снимке и пратили њихове реакције. Препознавање других живих бића је такође централни механизам код животиња, навели су истраживачи са Универзитета у Туру у Француској.
За своју студију, аутори су прикупили податке о 32 краве холштајнске расе, једне од најважнијих млијечних раса на свијету.
Животињама су најпре истовремено приказали два видео-снимка са пригушеним звуком, један са познатим и један са непознатим мушким лицем. Одмах након тога, поново су приказали видео-снимке појединачно, овог пута са звуком, и то једном са звуком који одговара приказаној особи, и једном са другом особом. Звук је био мало несинхронизован, тако да краве нису могле да упаре покрете усана са говором.
Истраживачи су затим мјерили колико дуго су краве гледале сваки видео. Такође су мјерили откуцаје срца животиња док су гледале видео-снимке и показало се да када су краве гледале видео без звука, знатно дуже су посматрале непознато лице него познато.
Према истраживачима, ово сугерише да су у стању да разликују познате и непознате људе искључиво на основу видео-снимака њихових лица.
Када је видео-снимак комбинован са звуком, животиње су проводиле више времена гледајући у видео ако је глас одговарао лицу, због чега су научници закључили да краве могу да повежу познате и непознате гласове са одговарајућим лицем.
Откуцаји срца, који су требали да покажу да ли су краве емоционално реаговале током експеримента, остали су непромењени све вријеме.
Аутори студије навели су да видео и аудио-снимак не представљају потпуну интеракцију са човеком. Резултати, ипак, указују на то да краве могу да разликују познате и непознате људе чак и на видеу, као и да могу да идентификују људе на основу лица и гласа. Тим истраживача, ипак, је нагласио да су потребна даља истраживања.
Боље разумијевање начина на који краве перципирају и разликују људе могло би да допринесе развоју сточарских пракси које снажније укључују интеракције између људи и животиња.
