Путин и Лукашенко подигли нуклеарне снаге: Бранићемо отаџбину од Бреста до Владивостока

Русија и Бјелорусија су одржале прве заједничке војне вјежбе нуклеарних снага. Том приликом тестирани су системи "искандер-М", "кинџал" и "јарс", док су Москва и Минск поручили да никоме не пријете, али да су спремни да бране "заједничку отаџбину од Бреста до Владивостока".
Предсједници Русије и Бјелорусије Владимир Путин и Александар Лукашенк су пратили војне вјежбе путем видео-линка.
- Заиста, ово је прва оваква заједничка вјежба. Али поједине елементе и компоненте наши генералштабови и министри одбране одржавају квартално, само без нас председника - изјавио је Лукашенко.
Према његовим ријечима, Бјелорусија и Русија никоме не пријете, али су спремне да "на сваки начин бране заједничку отаџбину од Бреста до Владивостока".
- Ако већ нешто имамо у својим рукама, морамо знати и да то користимо - нагласио је бјелоруски лидер.
Лукашенко је додао да су руски генерали, који се тренутно налазе у Бјелорусији, задовољни заједничким радом и изразио наду да ће све планиране активности протећи успешно.
- Наравно, ко год жели нешто да види у овоме видјеће. Али ово је наша ствар, бавимо се законитим послом и наставићемо то да радимо, штитећи животе наших људи - поручио је Лукашенко.
Уочи почетка вјежби, Лукашенко је посјетио ракетну бригаду у Осиповичком рејону, гдје се припремало борбено коришћење нуклеарног оружја. Том приликом обишао је командни пункт и технику бригаде, укључујући лансирну рампу система "искандер-М".
- Некада сам сањао о овој машини. Данас их имамо више и ви боље од мене знате колико је то добро оружје - прокоментарисао је Лукашенко.
Бјелоруски предсједник је потом пратио извођење условно електронско лансирање ракете. Командант ракетне бригаде Александар Кравцов објаснио је да правог лансирања није било, али да су сви циклуси и режими рада у потпуности увјежбани.
- Једина разлика је у томе што ракета не напушта вођицу лансирне рампе. Борбени и тренажни циклуси пролазе потпуно исто. У овом случају лансирање је изведено регуларно. Шефу државе је све реферисано - рекао је Кравцов.
Министарство одбране Русије је саопштило да су нуклеарне бојеве главе достављене у пољске пунктове за складиштење бјелоруске ракетне бригаде.
Војници су током вјежбе увјежбавали пријем специјалне муниције за систем "искандер-М", њено постављање на ракете-носаче и тајно пребацивање у задати рејон ради припреме за лансирање.
Русија од 19. до 21. маја одржава вјежбе припреме и употребе нуклеарних снага у условима пријетње агресијом. Током обуке увјежбавају се питања заједничке припреме и употребе нуклеарног оружја размјештеног у Белорусији.
У вјежбама учествује више од 64.000 припадника војске, преко 200 ракетних система, више од 140 летелица, 73 ратна брода и 13 подморница, од којих су осам стратешке.
Министарство одбране Русије приказало је снимке рада јединица Ракетних стратешких снага, Сјеверне и Пацифичке флоте, Далеке авијације, као и Лењинградског и Централног војног округа.
Мобилни ракетни системи "јарс" изашли су на патролне маршруте и заузели положаје, док су стратешке нуклеарне подморнице распоређене на морским полигонима.
Припадници Ваздушно-космичких снага увјежбавали су опремање хиперсоничних ракета "кинџал" специјалним бојевим главама и извели летове у зоне патролирања. На снимцима је приказан и рад ловца МиГ-31.
Војни експерт Виктор Литовкин навео је да "кинџал" носи нуклеарне бојеве главе и да је такве ракете практично немогуће пресрести, јер лете брзином од 10 маха на удаљености до двије хиљаде километара.
- Лансирају се са авиона МиГ-31, али и са Ту-22. То су високопрецизне ракете. Одступање од циља није веће од пет метара, али код снажне бојеве главе то практично није ни важно - објаснио је он.
Генерални секретар НАТО-а Марк Руте изјавио је да Алијанса прати нуклеарне вежбе Русије и Белорусије.
- Наравно да пратимо и надгледамо шта се дешава - поручио је Руте новинарима.
Швајцарски медији су у вјежбама видјели упозорење Европи.
- Овај нуклеарни маневар вјероватно представља упозорење Европи и треба да је подсјети да је Русија, као нуклеарна сила, фактор са којим мора да се рачуна - наводи се у тексту.
