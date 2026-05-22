Неле Карајлић у Бањалуци представио „Пијани брод“ - нови албум као снажан ауторски искорак

Нови албум Нелета Карајлића „Пијани брод“ премијерно је представљен пред бањалучком публиком, доносећи снажан ауторски искорак и препознатљиву енергију која већ деценијама обиљежава његов рад.
У Бањалуци је одржана промоција новог албума Ненада Јанковића, познатијег као Др Неле Карајлић, која је окупила бројне представнике медија те личности из културног и јавног живота. Вече је протекло у знаку музике, директне комуникације са публиком и атмосфере која је потврдила статус умјетника чији рад досљедно изазива пажњу.
Албум „Пијани брод“ доноси спој бритких текстова, експлозивних аранжмана и аутентичног израза по којем је Карајлић препознатљив. Публика је имала прилику да премијерно чује нове пјесме, али и да осјети енергију која повезује његов ранији рад са савременим звуком.
„Музика је одувијек била мој начин да комуницирам са људима и пренесем енергију која нас спаја. Овај албум је корак напријед, а подршка м:тел-а нам је омогућила да ту енергију пренесемо публици у пуној снази и на најбољи могући начин“, истакао је Карајлић, не скривајући одушевљење пријемом бањалучке публике.
Догађају је присуствовала и генерална директорка компаније м:тел Јелена Триван, која је поздравила присутне. Компанија м:тел била је домаћин промоције, потврђујући своју посвећеност подршци културним и умјетничким пројектима који доприносе развоју домаће и регионалне сцене.
