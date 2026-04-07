Данас славимо Благовијести! Ако урадите ово имаћете јако лошу годину

Српска православна црква и њени вјерници данас, 7. априла, прослављају Благовијести, један од најзначајнијих хришћанских празника. Ове године, Благовести имају посебан значај јер падају у уторак Велике (Страсне) недјеље, уносећи свјетлост у дане строге припреме за Васкрс.
Благовијести се славе као успомена на дан када је Архангел Гаврило, саопштио Девици Марији да ће родити Спаситеља свијета.
- Радуј се, благодатна! Господ је с тобом - ријечи су које су промијениле историју човјечанства и означиле почетак нашег спасења.
Иако је ријеч о радном дану, вјерници би требало да нађу времена за духовни мир. Препоручује се одлазак на литургију, јер је ово празник посвећен Богородици, заштитници жена и мајки.
Жене које желе потомство на овај дан се посебно моле и одлазе у манастире гдје се налазе чудотворне иконе Пресвете Богородице, а народно је вјеровање да су Благовести толико срећан дан да се "и сува грана прими". Зато је идеално вријеме за калемљење воћа, орезивање винограда и сејање поврћа.
Вјерује се да се од сутра природа буди, те је обичај да се деца умију на извору или реци, "да би била здрава и бистра".
С обзиром на то да је ово празник велике тишине и унутрашње радости, народна традиција налаже одређена уздржавања. Као и на свако "црвено слово", не препоручује се велико спремање куће, прање веша или тешки физички радови који нису везани за земљу и природу.
Посебно је важно задржати мир у породици. Вјерује се да ће онај ко се данас посвађа, имати баксузну цијелу годину. Старији кажу да се на Благовести не ваља чешљати, како би се "сачувала глава од болова" током године.
Иако смо у Великој недјељи, када се пости строго на води, Црква на Благовести дозвољава разрешење на рибу и вино. То је једини дан у Страсној седмици када се на трпези може наћи риба, чиме се обиљежава радост празника.
Без обзира на обичаје, суштина сутрашњег дана је у праштању и добрим вијестима. Потрудите се да сутра некога обрадујете лијепим ријечима, баш као што је анђео обрадовао Марију.
