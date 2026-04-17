Огласио се Нетанјаху након што је пристао на примирје за са Либаном

Аутор:АТВ
Коментари:0
Израелски премијер Бењамин Нетанјаху изјавио је да је пристао на десетодневни прекид ватре са либанским покретом Хезболах како би се постигао историјски мировни споразум са Либаном.
"Ова прилика постоји јер смо суштински промијенили однос снага у Либану. Прошлог мјесеца почели смо да добијамо позиве из Либана са приједлогом директних мировних преговора, што се није дешавало више од 40 година", рекао је Нетанјаху.
Он је додао да се одазвао том позиву и пристао на привремени прекид ватре у трајању од десет дана, како би покушали да унаприједе споразум о којем су почели да разговарају амбасадори на састанку у Вашингтону.
Након што је јуче предсједник САД Доналд Трамп најавио прекид ватре између Израела и Либана, Нетанјаху се обратио нацији и говорио о могућности постизања историјског мировног споразума.
Свијет
Израелски премијер је навео да Трамп намјерава да позове њега и предсједника Либана Јозеф Аун у Вашингтон како би покушали да унаприједе овај договор.
Трамп је јуче навео да су Нетањаху и Аун пристали на почетак десетодневних прекида ватре с циљем постизања мира.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
10
27
10
27
10
25
10
15
10
15
Тренутно на програму