Ново погоршање ситуације: Иран поново блокирао Хормушки мореуз

18.04.2026 11:12

Америчка морнарица у Хормушком мореузу
Фото: Tanjug/AP Photo/Altaf Qadri

Заједничка војна команда Исламске револуционарне гарде (ИРГЦ) издала је саопштење у којем тврди да се контрола над Хормушким мореузом сада „вратила у претходно стање“, јер су Американци рекли да њихов потез деблокирања мореуза неће значити и престанак америчке блокаде иранских лука.

У саопштењу које је пренијела иранска радиотелевизија ИРИБ, команда ИРГЦ-а наводи да су Сједињене Државе „наставиле са актима пиратства и поморске крађе под кринком такозване блокаде“.

„Из тог разлога, контрола Хормушког мореуза враћена је у претходно стање, и овај стратешки пловни пут је сада под строгим управљањем и контролом оружаних снага“, наводи се у саопштењу.

Додаје се да све док Сједињене Америчке Државе не успоставе пуну слободу пловидбе за бродове који путују из Ирана ка својим одредиштима и назад, статус Хормушког мореуза остаће под строгом контролом и у свом претходном стању.

Ова објава долази јутро након што је амерички предсједник Доналд Трамп изјавио да ће америчка блокада „остати на снази у пуном капацитету“ све док Техеран не постигне договор са САД-ом, укључујући и онај о свом нуклеарном програму.

Подсјетимо, јуче је објављено да је Иран деблокирао Хормушки мореуз након што је постигнут договор око десетодневног примирја у Либану. Ипак, такво стање задржало се свега неколико сати.

