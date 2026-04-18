Ново погоршање ситуације: Иран поново блокирао Хормушки мореуз

Аутор:АТВ
Заједничка војна команда Исламске револуционарне гарде (ИРГЦ) издала је саопштење у којем тврди да се контрола над Хормушким мореузом сада „вратила у претходно стање“, јер су Американци рекли да њихов потез деблокирања мореуза неће значити и престанак америчке блокаде иранских лука.
У саопштењу које је пренијела иранска радиотелевизија ИРИБ, команда ИРГЦ-а наводи да су Сједињене Државе „наставиле са актима пиратства и поморске крађе под кринком такозване блокаде“.
„Из тог разлога, контрола Хормушког мореуза враћена је у претходно стање, и овај стратешки пловни пут је сада под строгим управљањем и контролом оружаних снага“, наводи се у саопштењу.
Додаје се да све док Сједињене Америчке Државе не успоставе пуну слободу пловидбе за бродове који путују из Ирана ка својим одредиштима и назад, статус Хормушког мореуза остаће под строгом контролом и у свом претходном стању.
Ова објава долази јутро након што је амерички предсједник Доналд Трамп изјавио да ће америчка блокада „остати на снази у пуном капацитету“ све док Техеран не постигне договор са САД-ом, укључујући и онај о свом нуклеарном програму.
Подсјетимо, јуче је објављено да је Иран деблокирао Хормушки мореуз након што је постигнут договор око десетодневног примирја у Либану. Ипак, такво стање задржало се свега неколико сати.
