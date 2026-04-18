Лавров: Активно се разматра концепт новог војног блока

Концепт новог војног блока, у који би ушле Европска унија, Турска, Велика Британија и Украјина, активно се разматра, али би и такав савез остао агресиван, изјавио је министар спољних послова Русије Сергеј Лавров.
Он је на Анталијском дипломатском форуму рекао да се све чешће помиње идеја по којој би САД жељеле да се ослободе терета финансирања европске безбједности, да затим постигну договор са Русијом и потом се у потпуности усмјере на дугорочно супротстављање Кини.
Према његовим ријечима, умјесто садашњег формата, предлагао би се нови блок који би окупио Европску унију, Турску, Велику Британију и Украјину.
Лавров је оцијенио да би свака таква нова структура у суштини била агресивна, посебно имајући у виду садашње руководство Европске уније и НАТО-а,преноси Срна.
