Цвијановићева: Спремност Турске да подржи рјешења заснована на договору домаћих лидера

18.04.2026 12:47

Sastanak Cvijanović i Erdogan
Фото: Željka Cvijanović/Instagram/screenshot

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић након састанка чланова Предсједништва са предсједником Турске Реџепом Тајипом Ердоганом захвалила је за гостопримство и спремност те земље да саслуша ставове свих страна у БиХ и подржи рјешења заснована на договору домаћих лидера.

Цвијановићева је истакла да је био добар разговор са Ердоганом током радног доручка на маргинама Дипломатског форума у Анталији.

"Још једна прилика да нагласимо важност поштовања домаћих институција и дијалога демократски изабраних представника народа као кључа за превазилажење тренутних изазова", написала је Цвијановићева на друштвеним мрежама.

