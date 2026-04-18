Цвијановићева: Спремност Турске да подржи рјешења заснована на договору домаћих лидера

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић након састанка чланова Предсједништва са предсједником Турске Реџепом Тајипом Ердоганом захвалила је за гостопримство и спремност те земље да саслуша ставове свих страна у БиХ и подржи рјешења заснована на договору домаћих лидера.
Цвијановићева је истакла да је био добар разговор са Ердоганом током радног доручка на маргинама Дипломатског форума у Анталији.
"Још једна прилика да нагласимо важност поштовања домаћих институција и дијалога демократски изабраних представника народа као кључа за превазилажење тренутних изазова", написала је Цвијановићева на друштвеним мрежама.
