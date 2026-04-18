Драма: Танкер под ватром у Ормуском мореузу

АТВ
18.04.2026 13:28

Америчка морнарица у Хормушком мореузу
Фото: Tanjug/AP Photo/Altaf Qadri

Танкер у Ормуском мореузу нашао се под ватром два брода којима управља Иранска револуционарна гарда, саопштила је агенција Уједињеног Краљевства за поморске трговинске операције (УКМТО).

Инцидент се догодио 32 км сјевероисточно од Омана. УКМТО је саопштио да су танкер и посада безбиједни.

Одвојено, најмање два трговачка брода тврде да су погођена ватреном ватром док су покушавали да прођу кроз мореуз, рекла су три извора за Ројтерс.

(Б92)

Хормушки мореуз

Доналд Трамп

Иран

Америка

танкер

