Минић: Вјерујем да је могућ компромис у вези са захтјевима синдиката здравства

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да вјерује да се може постићи компромисно рјешење уз вези са захтјевима синдиката из области здравства.
Минић је истакао да бескрајно цијени рад здравствених радника у Републици Српској и најавио да ће са министром здравља и социјалне заштите Аленом Шеранићем разговарати о њиховим захтјевима.
Представници четири репрезентативна синдиката из области здравства Републике Српске на данашњем састанку у Бањалуци затражили су од Владе Српске повећање плате здравственим радницима од 20 одсто.
Бескрајно цијеним рад здравствених радника у Републици Српској.— Саво Минић (@minic_savo) February 6, 2026
Са министром здравља разговараћу о њиховим захтјевима.
Вјерујем да можемо постићи компромисно рјешење у интересу грађана и здравственог система.
