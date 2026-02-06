Logo
Large banner

Минић: Вјерујем да је могућ компромис у вези са захтјевима синдиката здравства

Извор:

АТВ

06.02.2026

16:38

Коментари:

0
Минић: Вјерујем да је могућ компромис у вези са захтјевима синдиката здравства
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да вјерује да се може постићи компромисно рјешење уз вези са захтјевима синдиката из области здравства.

Минић је истакао да бескрајно цијени рад здравствених радника у Републици Српској и најавио да ће са министром здравља и социјалне заштите Аленом Шеранићем разговарати о њиховим захтјевима.

Представници четири репрезентативна синдиката из области здравства Републике Српске на данашњем састанку у Бањалуци затражили су од Владе Српске повећање плате здравственим радницима од 20 одсто.

Подијели:

Тагови:

Саво Минић

Република Српска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Минић: Темељан документ о 100 дана рада Владе

Република Српска

Минић: Темељан документ о 100 дана рада Владе

4 ч

0
Озбиљан економски замах: Српску очекују значајне јавне инвестиције

Економија

Озбиљан економски замах: Српску очекују значајне јавне инвестиције

21 ч

0
Минић: Све указује да ће Каран поново побиједити

Република Српска

Минић: Све указује да ће Каран поново побиједити

1 д

0
Минић: Биће санирана штета на путу Трново - Фоча

Република Српска

Минић: Биће санирана штета на путу Трново - Фоча

1 д

0

Више из рубрике

Додик са конгресменком Селест Малој; Позвана да посјети Српску

Република Српска

Додик са конгресменком Селест Малој; Позвана да посјети Српску

1 ч

0
Горан Селак

Република Српска

Селак: Каран је кандидат свих који желе стабилну и снажну Српску

2 ч

0
За Болницу Фоча 48 милиона КМ; Институт за јавно здравство добија двије организационе јединице

Република Српска

За Болницу Фоча 48 милиона КМ; Институт за јавно здравство добија двије организационе јединице

2 ч

0
Минић: Дао сам налог министру да истражи приче о куповини гласова

Република Српска

Минић: Дао сам налог министру да истражи приче о куповини гласова

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

26

Келин: Лондон жели да ослаби Русију преко Украјинаца

17

25

Руски амбасадор: Лондон жели да ослаби Русију преко Украјинаца

17

11

Огласила се Стручна служба НС РС о трошковима службених путовања

17

08

Опасна превара кружи: Ако вам стигне ОВА порука, никако не отварајте

16

51

Додик са Трамповим кандидатом за гувернера Флориде: Снажан глас нове генерације републиканских лидера

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner