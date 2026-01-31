Logo
Large banner

Како правилно да одржавате аутомобил

Извор:

Б92

31.01.2026

09:31

Коментари:

0
Како правилно да одржавате аутомобил
Фото: S. von Hoerst/Pexels

Саобраћајне гужве, честа заустављања, убрзавања и кочења стварају повећано оптерећење на мотор, трансмисију, кочнице и ослањање. У оваквим условима долази до бржег хабања кључних склопова, па возило захтијева пажљивије и правовремено одржавање.

Важну улогу има и квалитет потрошних материјала: употреба неодговарајућих или неквалитетних течности директно доводи до скраћења радног вијека и непланираних кварова.

Фабрички сервисни интервали најчешће су прилагођени просјечним условима експлоатације. Ипак, сами произвођачи често наводе да се у случају "тешких" услова рада, у које градска вожња спада, интервали одржавања морају скратити и до 1,5-2 пута.

Разлог је једноставан: мотор у граду ријетко ради у стабилном режиму, често се прегријава, дуго ради у леру и редовно се покреће изнова, што убрзава деградацију моторног уља и осталих течности, савјетује специјализовани сајт Wroom.

У пракси то значи чешћу замјену моторног уља. Умјесто стандардних 10.000-15.000 километара, у градским условима разумно је придржавати се интервала од 5.000 до 7.000 километара, нарочито код кратких релација и дугог стајања у гужвама.

Новак Ђоковић

Тенис

Дуел вриједан право богатство: Ево колико коштају улазнице за меч Ђоковић-Алкараз

Важно је узети у обзир не само пређену километражу, већ и стварно вријеме рада мотора. Код возила са интензивном експлоатацијом, попут такси возила, класични сервисни периоди често нису примјенљиви.

За заштиту мотора у градској вожњи посебно је важно користити уља која су отпорна на прегријавање и загађење, као и она која задржавају своја својства при честим хладним стартовима и раду у "старт-стоп" режиму.

Повећаном хабању у граду изложени су и други системи. Уље мјењача требало би мијењати у просјеку на сваких 40.000 до 60.000 километара. Кочиони систем тражи редовне контроле због учесталог коришћења, док ослањање трпи због лоших коловоза и захтијева повремене детаљне провјере, преноси б92.

Подијели:

Тагови:

Аутомобил

motor

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Новак Ђоковић, полуфинале Аустралијан опен 2026

Тенис

Дуел вриједан право богатство: Ево колико коштају улазнице за меч Ђоковић-Алкараз

14 ч

0
Прешао у супротну траку, па се закуцао у камион

Хроника

Прешао у супротну траку, па се закуцао у камион

14 ч

0
Отишао да замијени пломбу на зубу, па завршио на апаратима: Овако је све пошло по злу

Здравље

Отишао да замијени пломбу на зубу, па завршио на апаратима: Овако је све пошло по злу

15 ч

0
Кампус у Бањалуци

Друштво

За колико ће бити повећане стипендије студентима из Републике Српске

15 ч

0

Више из рубрике

"Тојота" прва у свијету по продаји

Ауто-мото

"Тојота" прва у свијету по продаји

1 д

0
Маријана Павловић

Ауто-мото

Маријана Павловић свакодневно одушевљава Аустријанце

4 д

0
Једна земља спушта царине на европске аутомобиле

Ауто-мото

Једна земља спушта царине на европске аутомобиле

4 д

0
Ако купујете полован ауто из Њемачке, опрез! Eво како функционише нова превара, ни пара ни возила

Ауто-мото

Ако купујете полован ауто из Њемачке, опрез! Eво како функционише нова превара, ни пара ни возила

4 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

09

Ратовао у БиХ, осуђени терориста, сада хоће у Градско вијеће Бирмингема

21

57

Људи гледали свађу Новака и Јелене Ђоковић: Дуго смо глумили

21

52

Стиже бомба: Милиони на удару смртоносне олује

21

41

Ово су наводне фотографије Српкиње Бојане Бањац из Епстајнових фајлова

21

27

Мило Ђукановић проговорио о његовом имену у фајловима Џерија Епстајна

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner