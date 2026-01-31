Како правилно да одржавате аутомобил

Извор:
Б92
31.01.2026
09:31
Коментари:0
Саобраћајне гужве, честа заустављања, убрзавања и кочења стварају повећано оптерећење на мотор, трансмисију, кочнице и ослањање. У оваквим условима долази до бржег хабања кључних склопова, па возило захтијева пажљивије и правовремено одржавање.
Важну улогу има и квалитет потрошних материјала: употреба неодговарајућих или неквалитетних течности директно доводи до скраћења радног вијека и непланираних кварова.
Фабрички сервисни интервали најчешће су прилагођени просјечним условима експлоатације. Ипак, сами произвођачи често наводе да се у случају "тешких" услова рада, у које градска вожња спада, интервали одржавања морају скратити и до 1,5-2 пута.
Разлог је једноставан: мотор у граду ријетко ради у стабилном режиму, често се прегријава, дуго ради у леру и редовно се покреће изнова, што убрзава деградацију моторног уља и осталих течности, савјетује специјализовани сајт Wroom.
У пракси то значи чешћу замјену моторног уља. Умјесто стандардних 10.000-15.000 километара, у градским условима разумно је придржавати се интервала од 5.000 до 7.000 километара, нарочито код кратких релација и дугог стајања у гужвама.
Тенис
Дуел вриједан право богатство: Ево колико коштају улазнице за меч Ђоковић-Алкараз
Важно је узети у обзир не само пређену километражу, већ и стварно вријеме рада мотора. Код возила са интензивном експлоатацијом, попут такси возила, класични сервисни периоди често нису примјенљиви.
За заштиту мотора у градској вожњи посебно је важно користити уља која су отпорна на прегријавање и загађење, као и она која задржавају своја својства при честим хладним стартовима и раду у "старт-стоп" режиму.
Повећаном хабању у граду изложени су и други системи. Уље мјењача требало би мијењати у просјеку на сваких 40.000 до 60.000 километара. Кочиони систем тражи редовне контроле због учесталог коришћења, док ослањање трпи због лоших коловоза и захтијева повремене детаљне провјере, преноси б92.
Тенис
14 ч0
Хроника
14 ч0
Здравље
15 ч0
Друштво
15 ч0
Најновије
Најчитаније
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Тренутно на програму