Извор:

Индекс

10.01.2026

13:19

Коментари:

0
Током спуста ударила главом у ограду при брзини од 109 километара на час

Трка спуста за жене у Заухензеу, у Аустрији, прекинута је након тешког пада локалне такмичарке Магдалене Егер (24). Због озбиљности ситуације, морао је да интервенише хеликоптер како би повређену скијашицу превезао у болницу.

Страшан пад и тишина на стази

Егер, која је стартовала са бројем 17, ударила је у заштитну ограду великом брзином од 109 км/х. Одмах након пада, на њеном лицу је била видљива болна гримаса, а остатак такмичарки на циљу се у шоку хватао за главу. На стази је завладала тишина.

Медицински тим је одмах стигао до Аустријанке, али је било јасно да она не може сама да стоји. Убрзо је позван хеликоптер, који је слетио директно на стазу и Егер је превезен у најближу болницу на даља испитивања.

Звијезда у успону позната сарајевској публици

Магдалена Егер је скијашица која је експлодирала у Свјетском купу ове сезоне, а већ има друго мјесто у спусту. Љубитељи скијања у региону је добро памте са Европског омладинског олимпијског фестивала (EYOF) 2019. године у Сарајеву, гдје је помела конкуренцију и освојила златне медаље у велеслалому и слалому.

laboratorija

Наука и технологија

Научници успјели да "подмладе" јајне ћелије

Иако је јуниорску каријеру градила у техничким дисциплинама, касније је прешла на брзину, што се испоставило као одличан потез. Сви се надају да повреде неће бити озбиљне, иако прве слике из Заухензеа нису дјеловале нимало охрабрујуће.

(индекс)

скијање

staza

Аустрија

Коментари (0)
