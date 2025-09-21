Logo

Малољетник којег је ударио мотоцикл на пјешаком тешко повријеђен

21.09.2025

11:30

Полиција аутомобил
Фото: АТВ БЛ

Тешко је повријеђен малољетник којег је мотоциклиста синоћ ударио на пјешачком пријелазу у Алипашиној улици у Сарајеву.

О несрећи се огласио и МУП Кантона Сарајево, из којег је саопштено да је малољетник ударен на обиљеженом пјешачком пријелазу.

Мотоциклом је управљао А. М. (27) из Сарајева.

"У овој саобраћајној несрећи тешке тјелесне повреде задобио је малољетни пјешак - повреде констатоване на КУМ-у УКЦ Сарајево, који је након указане љекарске помоћи у КУМ УКЦ Сарајево задржан на даљњем лијечењу", наводе из МИП-а КС.

О наведеном је обавијештен дежурни Кантонални тужилац у Сарајеву, који је изашао на лице мјеста и руководио увиђајем којег је извршио заједно с полицијским службеницима Од‌јељења за саобраћајне истраге, Сектора униформисане полиције и Од‌јељења за криминалистичку технику и форензику, Сектора криминалистичке полиције.

