Малољетног пјешака оборио мотоцикл

Извор:

АТВ

20.09.2025

20:44

Коментари:

0
У саобраћајној незгоди у Сарајеву повријеђен је малољетни пјешак којег је на пјешачком прелазу оборио мотоцикл.

"У 19:45, ПУ Центар је обавијештена да се у улици Алипашина догодила саобраћајна незгода у којој је повријеђен пјешак, којег је на пјешачком прелазу оборио мотоцикл".

Малољетник је пребачен на КЦУС на љекарску обрату, а возач мотоцикла је остао на мјесту незгоде.

Полицијски службеници су на терену.

