Малољетног пјешака оборио мотоцикл

Извор:
АТВ
20.09.2025
20:44
Коментари:0
У саобраћајној незгоди у Сарајеву повријеђен је малољетни пјешак којег је на пјешачком прелазу оборио мотоцикл.
"У 19:45, ПУ Центар је обавијештена да се у улици Алипашина догодила саобраћајна незгода у којој је повријеђен пјешак, којег је на пјешачком прелазу оборио мотоцикл".
Малољетник је пребачен на КЦУС на љекарску обрату, а возач мотоцикла је остао на мјесту незгоде.
Полицијски службеници су на терену.
