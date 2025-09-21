Пали сарадници Дарка Шарића! Отац и син главни организатори групе

21.09.2025
12:08
Коментари:0
Припадници Националне полиције Шпаније разбили су огранак клана Дарка Шарића који је припадао такозваном "балканском картелу". Операција под кодним називом "Породица", која је трајала више мјесеци, резултирала је хапшењем десет особа, углавном српских држављана, и открићем три затворене плантаже марихуане у провинцијама Аликантеа, Валенције и Мурсије.
Заплијењено је скоро 60 килограма пупољака марихуане спремних за даљу дистрибуцију и приближно 1.500 биљака канабиса у различитим фазама раста.
Истрага, коју је у јуну 2025. покренуо UDYCO у сарадњи са Специјалним тужилаштвом за борбу против дроге Националног суда Шпаније, идентификовала је ову групу као огранак "балканског картела".
Сумња се да је група користила трговину марихуаном као прелазно средство финансирања ради јачања своје структуре и планирања будућих већих криминалних операција, укључујући и увоз кокаина!
На челу мреже били су отац и син који су руководили и координирали активности групе. Син, повезан са организацијом једног од најозлоглашенијих криминалаца на Балкану, већ је имао кривични досије због илегалног увоза неколико тона кокаина из Јужне Америке.
Његов отац је био наведен у међународним досијеима због своје улоге посредника у мрежама трговине дрогом између Балкана и Западне Европе, пошто је сарађивао са истакнутим италијанским организацијама.
Након вишемјесечне истраге, агенти су лоцирали пет особа кључних за организацију.
Као оперативни центри служили су складиште у Кревиљентеу (Аликанте) и утврђена фарма у Могантеу (Валенсија). Осим тога, идентификоване су још три локације илегалних активности у местима Ел Кампело, Бокарот и Сан Хинес (Мурсија).
Почетком септембра примећен је долазак узгајивача специјализованог за ову врсту из Србије, што је изазвало сумњу да се организација спрема за нову жетву. Стога су, у координацији са Специјалним тужилаштвом, тражени налози за претрес свих објеката.
Дана 10. септембра у Аликантеу, Мурсији и Валенцији спроведена је велика полицијска операција. У провинцији Валенсије шпанска полиција спровела је велику акцију која је резултирала открићем необичне плантаже марихуане.
Овог пута криминалци нису користили напуштено складиште или изоловану кућу, већ праву тврђаву са кулама и дебелим зидовима у мјесту Моиксент. Унутар виле, која подсјећа на средњовековни замак, откривен је масовни узгој марихуане, а вила-тврђава служила им је не само као логистички и производни центар криминалне групе, већ и као привремена база када су вође боравиле у Шпанији.
Објекат се налазио у тешко приступачном подручју, а његово огромно пространство, изолација и систем заштите олакшавали су незаконите активности и отежавали спољну интервенцију.
(Курир)
