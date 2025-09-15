Ковачевић: Српска показује солидарност са америчким народом

Извор:
Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић рекао је да се амерички активиста Чарли Кирк залагао за вриједности које подржава сваки патриота, те да они који другачије мисле више не бирају средства у обрачуну са људима који су наклоњени хришћанским и породичним вриједностима.
"Патриоте су у цијелом свијету постале жртве. Не бирају се средства у борби против патриота и оних који су чувари традиционалних вриједности. Није битно да ли ћете им судити, прогањати на други начин или убијати", рекао је Ковачевић новинарима испред Палате Републике у Бањалуци, гдје је са грађанима запалио свијећу и одао почаст Кирку.
Он је истакао да се није смио завршити живот Чарлија Кирка који је промовисао идеју хришћанства, значаја породице и патриотизма.
"Жељели смо овдје као представници највеће политичке странке у Републици Српској, чији је предсједник Милорад Додик, али и као представници институције власти, да одамо пошту момку који је убијен од оних којима је само сметало то што он другачије мисли и због тога што се залагао за вриједности хришћанског друштва, породице и љубави", поручио је Ковачевић, који је и портпарол СНСД-а.
Он је истакао да је упалио свијећу убијеном Кирку, након што је та иницијатива потекла од групе младих из Бањалуке који су одлучили да се на овај начин одуже америчком патриоти који је био близак сарадник предсједника Доналда Трампа.
"Наравно да смо одмах жељели да то подржимо јер сматрамо да Бањалука и Република Српска требају показати солидарност са породицом и америчким народом који је доживио ову трагедију", истакао је Ковачевић.
Он је навео да нажалост данас постоје они који себе називају борцима против фашизма, али да се у тој такозваној борби служе свим фашистичким средствима - од тога да дехуманизују људе, да их убијају и оправдавају убиства.
"Република Српска не подржава такво дјеловање, не жели и никада неће бити такво друштво", истакао је Ковачевић.
Он је рекао да нажалост у БиХ, у једном дијелу земље данас постоје они који славе један овакав чин.
Грађани су испред Палате Републике у Бањалуци упалили свијеће за убијеног америчког конзервативног активисту Чарлија Кирка, једног од кључних савезника америчког предсједника Доналда Трампа.
Чарли Кирк је био извршни директор организације "Turning Point USA" и важио је за конзервативног републиканца и великог пријатеља Срба.
Он је, између осталог, био гласни противник контроле оружја, ЛГБТ права, абортуса и помоћи Украјини.
Често је држао трибине гдје је бранио своје ставове неријетко улазећи у дуеле са неистомишљеницима.
