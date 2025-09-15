Министар Милићевић ургентно примљен у болницу

15.09.2025
21:03
Коментари:0
Министар у Влади Србије задужен за дијаспору Ђорђе Милићевић вечерас је ургентно примљен у болницу у Солуну.
Како сазнаје портал К1инфо.рс, Милићевић је стигао у овај град гдје је требало у просторијама Генералног конзулата Републике Србије да отвори свечаност поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе.
Међутим, два сата прије овог догађаја министар је осјетио јаке болове, а како сазнаје К1, стање је било толико драматично да је возилом хитне помоћи одмах пребачен у солунску болницу.
У току су прегледи и медицинске претраге и ускоро се очекује више информација о стању министра.
Најновије
Најчитаније
21
32
21
22
21
17
21
16
21
14
Тренутно на програму