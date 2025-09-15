Logo
Министар Милићевић ургентно примљен у болницу

15.09.2025

21:03

Коментари:

0
Фото: Танјуг/АП

Министар у Влади Србије задужен за дијаспору Ђорђе Милићевић вечерас је ургентно примљен у болницу у Солуну.

Како сазнаје портал К1инфо.рс, Милићевић је стигао у овај град гдје је требало у просторијама Генералног конзулата Републике Србије да отвори свечаност поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе.

Међутим, два сата прије овог догађаја министар је осјетио јаке болове, а како сазнаје К1, стање је било толико драматично да је возилом хитне помоћи одмах пребачен у солунску болницу.

У току су прегледи и медицинске претраге и ускоро се очекује више информација о стању министра.

