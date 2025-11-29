Ресторан, два стана, кућа и уштеђевина: Ево кога је Лепа Лукић поменула у тестаменту

29.11.2025
Лепа Лукић прима три пензије, има ресторан, два стана и кућу, а своје богатство ће оставити братанцу. Пјевачица је недавно открила да је написала тестамент и да постоји један услов.
Наиме, братанац Радисав ће добити ресторан, два стана, кућу и сву уштеђевину Лепе Лукић.
Она је недавно открила да је написала тестамент, као и да ће богатство оставити свом братанцу Радисаву.
Лепа је открила да са својојм мацом Мазом прича као са човјеком.
"Она је чудо од мачке, ја је доживљавам како своје дете. Зато сам морала да је збринем и да знам да ће бити добро када ја одем на онај свет. Од 2011. нас две живимо заједно као мајка и ћерка", испричала је Лепа.
"Много је паметна, ма паметнија је од мене! Она се никад није пела на сто док ја једем, као што то раде друге мачке. Има своје грануле и када каже: „Мјаууу“, ја је питам:“Сине, реци ми шта хоћеш, кажи мајци шта желиш?“ Одемо заједно до места где стоји њена посуда за храну и ја јој сипам грануле да једе. Када се накрка, одемо у спаваћу собу, ја угасим светло, а она се попне на кревет и чека ме да заједно спавамо. Да живим сама, ја бих одлепила! Уз Мазу никада нисам сама", истиче Лепа.
(ГрандТВ)
