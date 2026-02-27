Потресно свједочанство оца Живка Кнежевића о погибији сина Браце: "И сада га сањам"

Извор:
Живко Кнежевић је, за Меморијални центар Републике Српске, у оквиру пројекта документовања личних сјећања чланова породица погинулих и несталих цивила и војника из Одбрамбено-отаџбинског рата, у Челинцу свједочио о погибији сина Браце Кнежевића (1971), борца Војске Републике Српске, који је живот изгубио 9. новембра 1992. године.
Брацо Кнежевић био је борац 1. оклопне бригаде у саставу Војске Републике Српске. Формирањем Војске Републике Српске и повлачењем јединица тадашње Југословенске армије са простора бивше СР БиХ, од људства и технике 329. оклопне бригаде ЈНА формирана је 1. оклопна бригада Војске Републике Српске.
Бригада је свој ратни пут започела учешћем у борбама за Плитвице 31. марта 1991. године. Након тога дала је значајан допринос у борбеним дејствима у Западној Славонији, а у саставу Тактичке групе 1, учествовала је и у операцији "Коридор 92", познатој и као "Коридор живота".
Управо у пробоју коридора, 1. оклопна бригада имала је једну од кључних улога, дајући немјерљив допринос у успостављању копнене везе између западног и источног дијела Републике Српске и Србије.Након тога, бригада је ратовала на више ратишта: орашком, брчанском, градачачком, бихаћком, добојском, озренско-возућком, гламочком и мањачком. Управо на градачачком ратишту, 8. новембра 1992. године, снајперским хицем погођен је Брацо Кнежевић. Преминуо је 9. новембра, дијелећи судбину многих сабораца који су страдали на линијама одбране Републике Српске.
У темеље Републике Српске своје животе уградило је 180 бораца 1. оклопне бригаде, док је 835 бораца рањено. Указом предсједника Републике Српске, бригада је одликована Орденом Немањића, као признање за исказану храброст и допринос у одбрани Републике Српске.
Денис Бојић, директор Меморијалног центра Републике Српске, наглашава да су оваква свједочења темељ очувања историјске истине. Центар интензивно ради на прикупљању и евидентирању свих доступних свједочанстава која говоре о страдању српског народа, с циљем стварања највеће обједињене базе аудио-видео свједочанстава чланова породица погинулих и несталих цивила и војника из Одбрамбено-отаџбинског рата.
