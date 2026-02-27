Logo
Син звјерски тукао мајку уз пријетње да ће је убити

Извор:

Телеграф

27.02.2026

16:06

Син звјерски тукао мајку уз пријетње да ће је убити
Фото: Танјуг

Припадници полиције у Обреновцу ухапсили су И. Р. (51) због сумње да је у четвртак извршио брутално насиље над својом мајком М. Л. (71) у њиховој породичној кући.

Према незваничним информацијама, инциденту је претходила жучна свађа, након чега је ситуација ескалирала у физички обрачун.

Полиција Црна Гора

Регион

Сијевали ножеви у центру града: Младић тешко ранио неколико људи

Детаљи напада: Вријеђао је, па насрнуо на њу

Сумња се да је И. Р. несрећну жену најприје вербално напао, вријеђајући је и омаловажавајући уз најпогрдније псовке. Убрзо након тога, услиједио је и стравичан физички напад.

Осумњичени се терети да је мајци задао више удараца рукама у предјелу главе, а потом је вукао и чупао за косу. Све вријеме је, како се сумња, понављао језиве пријетње: "Убићу те!"

Одређено задржавање

Осумњиченом И. Р. је, по налогу надлежног тужилаштва, одређено задржавање до 48 сати.

Кампања Не буди тај лик

Друштво

Тропик и удружења особа са инвалидитетом покрећу кампању за заштиту паркинг мјеста

Против њега је поднијета кривична пријава за кривично дјело насиље у породици, а даљу истрагу о овом случају води Основно јавно тужилаштво у Обреновцу.

(Телеграф.рс)

