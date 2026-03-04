Logo
Фенербахче кажњен због вријеђања Срба

Извор:

СРНА

04.03.2026

21:37

Фенербахче кажњен због вријеђања Срба
Фото: Pexels

Евролига је казнила турски "Фенербахче" са 12.000 евра због транспарента навијача на утакмици са београдским "Партизаном", који је био увредљив за Србе.

Домаћи навијачи су током меча развили увредљиви транспарент као одговор присталицама црно-бијелих на провокације на утакмици у Београду.

"Сви сте ви турски синови", писало је поред слике на којој су приказани српски војници као робови, док је у позадини нишка тврђава и датум Косовског боја.

"Партизан" је за сличан "испад" био кажњен 40.000 евра, као и условном мјером смањења капацитета арене на 80 одсто за један домаћи меч, уз затварање одређених сектора.

