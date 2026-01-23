Logo
Орбан: Зеленски прешао границу

СРНА

23.01.2026

10:14

Орбан: Зеленски прешао границу
Фото: Tanjug/Photo/Geert Vanden Wijngaert

Предсједник Украјине Владимир Зеленски прешао је границу када је у Давосу критиковао све европске лидере, рекавши да помоћ која је послата Кијеву није довољна, као ни послато оружје нити приврженост Европе, истакао је премијер Мађарске Виктор Орбан.

"Нема ништа ново у чињеници да је он, како се приближавају избори у Мађарској, још једном ставио у свој фокус мађарску Владу и мене лично. Међутим, оно што је било изненађујуће је то што је у свом говору критиковао и све друге европске лидере", написао је Орбан на "Иксу".

Орбан је нагласио да се није дуго чекало на одговор Брисела, пошто је предсједник Европске комисије Урсула фон дер Лајен синоћ представила план за развој Украјине, у којем су званичници у Бриселу прихватили сваки украјински захтјев.

Мађарски лидер појаснио је да је планом предвиђена додатна новчана помоћ Кијеву у износу од 800 милијарди долара, као и убрзано учлањење у ЕУ до сљедеће године и даља подршка Украјини до 2024. године.

Снијег у Коњицу

БиХ

Тражили најкраћи пут до Сарајева, заглавили у снијегу

"Тако стоје ствари. Предсједник Зеленски је све погрешно поставио, али у Бриселу су вољни да плате", напоменуо је Орбан.

Он је најавио да ће Мађарска "имати шта да каже о томе", јер долази петиција на државном нивоу у којој Мађари могу да пошаљу јасну поруку Бриселу - да Будимпешта неће плаћати за помоћ Кијеву.

Виктор Орбан

Владимир Зеленски

