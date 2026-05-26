Како постићи хрскавост и сочност печеног пилета: Пратите ове кораке

26.05.2026 17:12

Фото: Pexel/Tim Douglas

Печење пилета у рерни за многе особе представља изазов који заврши или пресушеним бијелим месом или кожицом која није довољно хрскава.

Главни узрок неуспјеха није у квалитети шпорета, већ у непознавању тачног времена припреме. Да бисте добили резултат као из ресторана, неопходно је да се придржавате формуле која гарантује да унутрашњост пилета остане сочна, док спољашњост добије препознатљиву златну боју.

За печење је погодно охлађено пиле, а не смрзнуто. Уколико имате замрзнуто, потребно је да га прво одмрзнете прије него што га ставите у рерну. Оставите га да стоји у фрижидеру да се одмрзне како се на радној плочи не би покварило.

Печење замрзнутог пилета није препоручљиво јер може загорити споља, а да се месо не испече добро изнутра. Прије печења пилета потребно је да га добро оперете, а затим обришете сухом крпом. Пиле које има око 1 килограм пече се сат и 10 минута на 200 степени.

Десет минута прије истека тог времена, укључите функцију грила у рерни како би се кожица претворила у укусну, златну и хрскаву. Уколико је печено пиле теже од 1 кг пеците га 15 минута дуже, стално провјеравајући да ли је готово. Пиле можете пећи прекривено прво алу фолијом сат времена на 190 степени. На крају 10 минута прије истека времена печења, фолију склоните како би се формирала укусна и хрскава кожица, пише Кликс

Правилно печење пилета у рерни је ствар прецизности, а на овај начин можете успјети осигурати да месо задржи све сокове, док кожица добије неопходну хрскавост. Најбитније је да месо након вађења из рерне "одмори" 10 минута прије сјечења, како би се топлота и сокови равномјерно распоредили током печења.

