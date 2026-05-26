Logo
Large banner

Отворена изложба "Тимочани у БиХ 1918"

Аутор:

АТВ
26.05.2026 15:15

Коментари:

0
У Архиву Републике Српске у Бањалуци данас је свечано отворена изложба "Тимочани у БиХ 1918", која кроз богату архивску грађу освјетљава један од најзначајнијих периода заједничке историје Срба са обје стране ријеке Дрине.
Фото: Srna

У Архиву Републике Српске у Бањалуци данас је свечано отворена изложба "Тимочани у БиХ 1918", која кроз богату архивску грађу освјетљава један од најзначајнијих периода заједничке историје Срба са обје стране ријеке Дрине.

Изложба детаљно приказује околности у којима је Тимочка дивизија, као побједничка и ослободилачка војска, ступила на тло БиХ крајем 1918. године.

Поставка документује ослобођење већих градова, емотивне дочеке српских војника, те снажан народни покрет за уједињење са Краљевином Србијом.

Аутори изложбе и каталога су виши архивиста Никола Милутиновић и директор Историјског архива "Тимочка Крајина" из Зајечара Велибор Тодоров.

Помоћник министра за културу Републике Српске Тања Ђаковић изјавила је новинарима да је ова изложба свједочанство великог историјског догађаја и трајног повезивања српског народа са обје стране ријеке Дрине.

"Кроз документе и фотографије изложба подсјећа на јесен 1918. године, када је Тимочка дивизија ослободила српски народ у БиХ и постала вјесник уједињења и нове наде", рекла је Ђаковићева, преноси Срна.

Она је додала да су ови догађаји остали трајно урезани у колективно памћење и представљају чврсту спону Тимочке и Босанске Крајине.

"Министарство просвјете и културе изузетно цијени и подржава изложбе оваквог карактера јер доприносе ширењу знања о неким кључним историјским догађајима који су обликовали историјски пут српског народа", нагласила је Ђаковићева.

Директор Архива Републике Српске Бојан Стојнић рекао је да је изложба резултат сарадње Архива Српске и Историјског архива "Тимочка Крајина" из Зајечара.

"Ријеч је о дијелу приче о славној историји нашег народа са лијеве и десне стране Дрине, приче како је српска војска, односно Тимочка дивизија, ослободила БиХ, средњу и јужну Далмацију", навео је Стојнић.

Он је додао да ово није прва сарадња са Историјским архивом "Тимочка Крајина", те да су сарађивали на бројним изложбама и издавачким пројектима.

"Наставак те сарадње је изложба која је базирана првенствено на архивској грађи Историјског архива `Тимочка Крајина`, али и Архива Српске, Архива БиХ, Војног архива у Београду, Народне библиотеке Србије у Београду, бројних других институција и приватних колекција", рекао је Сандић.

Он је навео да ће изложба бити отворена 30 дана, да ће након Бањалуке посјетити и друге градове у Српској.

Директор Историјског архива "Тимочка Крајина" из Зајечара Велибор Тодоров напоменуо је да је ова изложба прошле године отворена на Палама, а ове године крајем априла у Требињу.

Тодоров је рекао да је изложба настала на 32 паноа, као плод истраживања у Војном архиву у Београду у највећем дијелу документације из Архива Републике Српске, као и Архива БиХ и Историјског архива "Тимочка Крајина".

Изложба је отворена у изложбеном холу Архива Републике Српске

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Тимочани у БиХ 1918

изложба

Бањалука

Архив Републике Српске

Срби

историја

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

horoskop astrologija

Друштво

Ови знакови улазе у период великог добитка: Новац стиже са више страна!

1 ч

0
Град Бањалука

Друштво

Сутра сунчано, температура до 34 степена

1 ч

0
м:тел наставља са подршком сигурним кућама у БиХ: Одржан радни састанак у Сарајеву

Друштво

м:тел наставља са подршком сигурним кућама у БиХ: Одржан радни састанак у Сарајеву

1 ч

3
Повећане казне за неношење појаса и коришћење мобилног телефона

Друштво

Повећане казне за неношење појаса и коришћење мобилног телефона

1 ч

1

  • Најновије

16

40

Истраживање показало да недостатак сна у раном д‌јетињству може повећати ризик од аутизма

16

26

Игор Додик посјетио вртић „Панорама“: Потребна сарадња са Градском управом због капацитета вртића

16

20

Виши привредни суд у Бањалуци пресудио: БХРТ дужан да исплати РТРС више од 17,7 милона КМ

16

19

Амиџић одговорио Крњићу: За двије седмице није било 15 минута ни за писмено изјашњавање?

16

17

Нова мјера: Ученицима из породица са троје и више дјеце по 200 КМ за екскурзију

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner