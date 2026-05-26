У Архиву Републике Српске у Бањалуци данас је свечано отворена изложба "Тимочани у БиХ 1918", која кроз богату архивску грађу освјетљава један од најзначајнијих периода заједничке историје Срба са обје стране ријеке Дрине.
Изложба детаљно приказује околности у којима је Тимочка дивизија, као побједничка и ослободилачка војска, ступила на тло БиХ крајем 1918. године.
Поставка документује ослобођење већих градова, емотивне дочеке српских војника, те снажан народни покрет за уједињење са Краљевином Србијом.
Аутори изложбе и каталога су виши архивиста Никола Милутиновић и директор Историјског архива "Тимочка Крајина" из Зајечара Велибор Тодоров.
Помоћник министра за културу Републике Српске Тања Ђаковић изјавила је новинарима да је ова изложба свједочанство великог историјског догађаја и трајног повезивања српског народа са обје стране ријеке Дрине.
"Кроз документе и фотографије изложба подсјећа на јесен 1918. године, када је Тимочка дивизија ослободила српски народ у БиХ и постала вјесник уједињења и нове наде", рекла је Ђаковићева, преноси Срна.
Она је додала да су ови догађаји остали трајно урезани у колективно памћење и представљају чврсту спону Тимочке и Босанске Крајине.
"Министарство просвјете и културе изузетно цијени и подржава изложбе оваквог карактера јер доприносе ширењу знања о неким кључним историјским догађајима који су обликовали историјски пут српског народа", нагласила је Ђаковићева.
Директор Архива Републике Српске Бојан Стојнић рекао је да је изложба резултат сарадње Архива Српске и Историјског архива "Тимочка Крајина" из Зајечара.
"Ријеч је о дијелу приче о славној историји нашег народа са лијеве и десне стране Дрине, приче како је српска војска, односно Тимочка дивизија, ослободила БиХ, средњу и јужну Далмацију", навео је Стојнић.
Он је додао да ово није прва сарадња са Историјским архивом "Тимочка Крајина", те да су сарађивали на бројним изложбама и издавачким пројектима.
"Наставак те сарадње је изложба која је базирана првенствено на архивској грађи Историјског архива `Тимочка Крајина`, али и Архива Српске, Архива БиХ, Војног архива у Београду, Народне библиотеке Србије у Београду, бројних других институција и приватних колекција", рекао је Сандић.
Он је навео да ће изложба бити отворена 30 дана, да ће након Бањалуке посјетити и друге градове у Српској.
Директор Историјског архива "Тимочка Крајина" из Зајечара Велибор Тодоров напоменуо је да је ова изложба прошле године отворена на Палама, а ове године крајем априла у Требињу.
Тодоров је рекао да је изложба настала на 32 паноа, као плод истраживања у Војном архиву у Београду у највећем дијелу документације из Архива Републике Српске, као и Архива БиХ и Историјског архива "Тимочка Крајина".
Изложба је отворена у изложбеном холу Архива Републике Српске
