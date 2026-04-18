Пронађена тијела 17 миграната!

Најмање 17 тијела за која се вјерује да су мигранти пронађено је посљедњих дана код обале у близини приобалног града Зуваре, саопштили су љекари из Триполија.
Центар за хитну медицину и подршку, који послује у оквиру Министарства здравља, саопштио је да су тијела пронађена око 117 километара западно од Триполија.
У саопштењу се наводи да је укупно 14 тијела сахрањено у складу са протоколима, а једно тијело држављанина Бангладеша је идентификовано и примила га је његова породица у Триполију.
Нису познати детаљи о преостала два тијела.
Слике објављене на "Фејсбук" страници Центра показују љекаре како стављају тијела у бијеле пластичне кесе, а затим у амбулантна кола.
Либија је од свргавања Моамера Гадафија у устанку који је подржао НАТО 2011. године постала транзитна рута за мигранте који бјеже од сукоба и сиромаштва у Европу опасним рутама преко пустиње и Средоземног мора, преноси Срна.
