Пронађена тијела 17 миграната!

18.04.2026 15:54

Најмање 17 тијела за која се вјерује да су мигранти пронађено је посљедњих дана код обале у близини приобалног града Зуваре, саопштили су љекари из Триполија.

Центар за хитну медицину и подршку, који послује у оквиру Министарства здравља, саопштио је да су тијела пронађена око 117 километара западно од Триполија.

У саопштењу се наводи да је укупно 14 тијела сахрањено у складу са протоколима, а једно тијело држављанина Бангладеша је идентификовано и примила га је његова породица у Триполију.

Нису познати детаљи о преостала два тијела.

Мигранти

БиХ

Федералне власти не могу да обезбиједе стабилност у српским повратничким мјестима?

Слике објављене на "Фејсбук" страници Центра показују љекаре како стављају тијела у бијеле пластичне кесе, а затим у амбулантна кола.

Либија је од свргавања Моамера Гадафија у устанку који је подржао НАТО 2011. године постала транзитна рута за мигранте који бјеже од сукоба и сиромаштва у Европу опасним рутама преко пустиње и Средоземног мора, преноси Срна.

