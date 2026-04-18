У возу пронађено 20 тарантула у пакетима

18.04.2026 09:56

Фото: Pexel/ FABIO GENOVESE

У возу на југу Њемачке пронађено је 20 тарантула у пошиљци означеној као "пауци и шкорпије", саопштила је полиција.

Машиновођа је током вожње ка Тибингену примјетио сумњив пакет и обавијестио надлежне службе, пренио је портал "Нојесблад".

Пакет је потом предат полицији на централној станици у Тибингену.

Унутар кутије налазило се 20 бразилских тарантула врсте "Авицулариа геролди", које су биле појединачно упаковане у мале посуде и, према полицији, у добром стању.

На пакету је пронађена порука са контакт подацима власнице и напоменом о поштовању прописа о заштити врста.

Полиција је контактирала власницу, која је истог дана дошла по животиње.

За сада није познато зашто су тарантуле остављене у возу.

