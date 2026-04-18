У возу пронађено 20 тарантула у пакетима

Коментари:0
У возу на југу Њемачке пронађено је 20 тарантула у пошиљци означеној као "пауци и шкорпије", саопштила је полиција.
Машиновођа је током вожње ка Тибингену примјетио сумњив пакет и обавијестио надлежне службе, пренио је портал "Нојесблад".
Пакет је потом предат полицији на централној станици у Тибингену.
Унутар кутије налазило се 20 бразилских тарантула врсте "Авицулариа геролди", које су биле појединачно упаковане у мале посуде и, према полицији, у добром стању.
На пакету је пронађена порука са контакт подацима власнице и напоменом о поштовању прописа о заштити врста.
Полиција је контактирала власницу, која је истог дана дошла по животиње.
За сада није познато зашто су тарантуле остављене у возу.
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч3
Друштво
4 ч0
Најновије
Најчитаније
12
35
12
34
12
18
12
14
12
04
Тренутно на програму