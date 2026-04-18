Logo
Large banner

Успостављена директна линија Сарајево - Париз: Летови од 125 КМ

Аутор:

18.04.2026 08:59

Коментари:

0
Авион на писти на аеродрому у Сарајеву
Фото: Aerodrom Sarajevo

На Међународном аеродрому Сарајево (МАС) свечано је обиљежено успостављање нове директне авиолиније између паришког аеродрома Орлy и Сарајева.

"Париз и Сарајево никада нису били ближе", објавио је Аеродром Сарајево.

Наиме, "Transavia France", дио "Air France-KLM" групације, свечано је отворила нову директну линију између Париз Орлија и Сарајева чиме БиХ по први пут добија директну конекцију с овом авио-компанијом.

"Два пута седмично, понедјељком и петком, путници сада могу летјети између ова два олимпијска града већ од 64 евра (око 125 КМ) у једном смјеру. Ова линија није само нова рута, она је мост. Мост између дијаспоре, туризма и пословних прилика. Између Француске и БиХ", наводи се у саопштењу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner