Успостављена директна линија Сарајево - Париз: Летови од 125 КМ

На Међународном аеродрому Сарајево (МАС) свечано је обиљежено успостављање нове директне авиолиније између паришког аеродрома Орлy и Сарајева.
"Париз и Сарајево никада нису били ближе", објавио је Аеродром Сарајево.
Наиме, "Transavia France", дио "Air France-KLM" групације, свечано је отворила нову директну линију између Париз Орлија и Сарајева чиме БиХ по први пут добија директну конекцију с овом авио-компанијом.
"Два пута седмично, понедјељком и петком, путници сада могу летјети између ова два олимпијска града већ од 64 евра (око 125 КМ) у једном смјеру. Ова линија није само нова рута, она је мост. Мост између дијаспоре, туризма и пословних прилика. Између Француске и БиХ", наводи се у саопштењу.
