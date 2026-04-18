18.04.2026 08:18

Најљепше вијести из породилишта: Српска богатија за 25 беба

У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 25 беба, 10 д‌јевојчица и 15 д‌јечака.

У Бањалуци је рођено 13 беба, у Бијељини три, у Фочи двије, Зворнику, Добоју и Градишци по двије, а у Приједору једна беба, речено је Срни у породилиштима.

Шест д‌јевојчица и седам д‌јечака рођено је у Бањалуци, у Бијељини једна д‌јевојчица и два д‌јечака, у Фочи двије д‌јевојчице, у Добоју по једна д‌јевојчица и д‌јечак, у Градишци и Зворнику по два д‌јечака, а у Приједору један д‌јечак.

У породилиштима у Источном Сарајеву, Требињу и Невесињу у протекла 24 часа није било порођаја.

