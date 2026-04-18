Хорор! Албанац убио бившу жену, њеног партнера, па себе због љубоморе

Аутор:

АТВ
18.04.2026 20:13

Ротација на поицијском аутомобилу.
Фото: АТВ

У мјесту Косомбрато у Италији догодио се тежак злочин у којем је 59-годишњи Албанац убио своју бившу супругу, њеног партнера, а потом пресудио и себи.

Како преносе италијански медији, мотив убиства била је љубомора.

Убица се звао Астрит Кони (59), док је његова бивша супруга, Дрита Кони, пореклом из Албаније, живјела у Италији већ 20 година.

Злочин је подстакнут љубомором јер Астрит није могао да прихвати чињеницу да је њихов брак завршен и да је Дрита започела нови живот.

Након што је убио бившу жену и њеног партнера, он се бацио са куле замка.

Кључеве посједа је имао јер је радио као баштован, а у селу је био познат под надимком Артуро.

Детаљи из истраге

Прво тијело које су карабинијери пронашли било је његово, у подножју замка. Након неколико сати истраге, пронађена су и друга два тијела у јарку на улазу у Косомбрато, недалеко једно од другог. У близини су се налазиле кошнице о којима је пар бринуо.

Узбуну је подигао Дритин брат, након што му се сестра дуже вријеме није јављала. Поред тијела је пронађен и пољопривредни алат којим су жртве, према сумњама истражитеља, претучене до смрти (иако се помиње и употреба ножа).

Карабинијери тренутно раде на утврђивању свих тачних околности овог догађаја.

(телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

