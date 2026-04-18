Хорор! Албанац убио бившу жену, њеног партнера, па себе због љубоморе

У мјесту Косомбрато у Италији догодио се тежак злочин у којем је 59-годишњи Албанац убио своју бившу супругу, њеног партнера, а потом пресудио и себи.
Како преносе италијански медији, мотив убиства била је љубомора.
Убица се звао Астрит Кони (59), док је његова бивша супруга, Дрита Кони, пореклом из Албаније, живјела у Италији већ 20 година.
Злочин је подстакнут љубомором јер Астрит није могао да прихвати чињеницу да је њихов брак завршен и да је Дрита започела нови живот.
Након што је убио бившу жену и њеног партнера, он се бацио са куле замка.
Кључеве посједа је имао јер је радио као баштован, а у селу је био познат под надимком Артуро.
Прво тијело које су карабинијери пронашли било је његово, у подножју замка. Након неколико сати истраге, пронађена су и друга два тијела у јарку на улазу у Косомбрато, недалеко једно од другог. У близини су се налазиле кошнице о којима је пар бринуо.
Узбуну је подигао Дритин брат, након што му се сестра дуже вријеме није јављала. Поред тијела је пронађен и пољопривредни алат којим су жртве, према сумњама истражитеља, претучене до смрти (иако се помиње и употреба ножа).
Карабинијери тренутно раде на утврђивању свих тачних околности овог догађаја.
