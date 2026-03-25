Аутор:АТВ
25.03.2026
14:39
Коментари:0
Први случај птичјег грипа код људи у Европи потврђен је у Италији, у Ломбардији, код особе која се заразила ван континента, а тренутно је хоспитализована и налази се у изолацији, саопштиле су италијанске власти.
Италијанско Министарство здравља саопштило је да тренутно нема разлога за забринутост и да се ситуација континуирано прати, преноси „Коријере дела сера“ (Corriere della Sera).
Спроведене су све предвиђене мјере надзора, идентификовани су контакти обољелог, а успостављена је координација са регионалним властима, Италијанским националним институтом за здравље и референтним лабораторијама.
Стручњаци Италијанског националног института за здравље наводе да је птичји грип вирусна инфекција која се првенствено јавља код птица, посебно дивљих врста, које су главни преносиоци.
Хроника
Како истичу, вируси птичјег грипа имају велику способност мутације, а поједини сојеви су недавно забиљежени и код сисара, укључујући говеда и кућне љубимце, нарочито мачке.
Према подацима Италијанског министарства здравља, пренос на људе дешава се углавном директним контактом са зараженом живином или контаминираном околином и материјалима, док пренос са човјека на човјека није забиљежен.
Највећем ризику изложени су они који су у блиском контакту са зараженим птицама, попут ветеринара и радника у живинарској производњи.
Већина ових вируса релативно је безопасна за људе, али одређене мутације могу да повећају способност преноса на друге врсте, укључујући човјека.
Симптоми код људи су најчешће благи или изостају, али могу да укључују повишену температуру, бол у грлу, кијавицу и конјунктивитис, док у тежим случајевима може доћи до акутних респираторних обољења.
(Телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
48 мин0
БиХ
58 мин0
Остали спортови
1 ч0
Хроника
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч1
Најновије
Најчитаније
15
24
15
16
15
14
15
10
15
07
Тренутно на програму