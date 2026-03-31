Цијена дизела у Бањалуци достигла 3,75 КМ

31.03.2026 17:20

Мушкарац точи гориво у камион на бензинској пумпи.
Фото: Tanjug/AP Photo/Jenny Kane

Цијена дизела на неким пумпама у Бањалуци достигла је и 3,75 КМ по литру, казао је за "Независне новине", Милован Бајић, потпредсједник Групације за промет нафте и нафтних деривата Привредне коморе Републике Српске и директор "Крајинапетрол".

Истиче да су цијене дизела се креће од 3,50 до 3,75 КМ по литри и додаје да разлог високих цијена нестабилно тржиште због сукоба на Блиском истоку.

Према његовим ријечима, бензин кошта од 2,69 до 2,85 КМ по литру, наглашавајући да су ниже цијене бензина дијелом резултат мање потражње међу грађанима.

Наиме, цијене дизела су прије почетка сукоба на Блиском истоку, крајем фебруара износиле 2,25 до 2,29КМ, док је бензин коштао 2,25 до 2,32 КМ.

(Независне новине)

