Цијена дизела у Бањалуци достигла 3,75 КМ

Цијена дизела на неким пумпама у Бањалуци достигла је и 3,75 КМ по литру, казао је за "Независне новине", Милован Бајић, потпредсједник Групације за промет нафте и нафтних деривата Привредне коморе Републике Српске и директор "Крајинапетрол".
Истиче да су цијене дизела се креће од 3,50 до 3,75 КМ по литри и додаје да разлог високих цијена нестабилно тржиште због сукоба на Блиском истоку.
Према његовим ријечима, бензин кошта од 2,69 до 2,85 КМ по литру, наглашавајући да су ниже цијене бензина дијелом резултат мање потражње међу грађанима.
Наиме, цијене дизела су прије почетка сукоба на Блиском истоку, крајем фебруара износиле 2,25 до 2,29КМ, док је бензин коштао 2,25 до 2,32 КМ.
