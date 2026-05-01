Подигнут ниво терористичке пријетње у Великој Британији: Напад је ''веома вјероватан''

Аутор:АТВ
Коментари:0
Ниво терористичке пријетње у Великој Британији подигнут је у четвртак са "значајног" на "озбиљан", што значи да је напад "веома вјероватан у наредних шест мјесеци", саопштио је Заједнички центар за анализу тероризма (ЈТАЦ).
Како се наводи, одлука је донијета дан након напада ножем у лондонском насељу Голдерс Грин, али и усљед ширег раста пријетњи од исламистичког и екстремно десничарског тероризма, које потичу од појединаца и мањих група у земљи, објављено је на сајту британске Владе.
Министарка унутрашњих послова Шабана Махмуд оцијенила је да је напад изведен у сриједу био "гнусан чин антисемитистичког тероризма" и поручила да ће влада учинити све да заштити јеврејску заједницу и сузбије антисемитизам.
Она је додала да ће држава повећати финансијска издвајања за безбједност јеврејских заједница, укључујући додатних 25 милиона фунти (око 30 милиона евра) за полицију и заштиту синагога, школа и заједничких центара.
Укупна средства за ту намјену ове године достићи ће 58 милиона фунти (око 68 милиона евра), што представља највеће улагање до сада, а дио новца биће усмерен и на проширење програма "Пројецт Серватор", који подразумијева распоређивање специјално обучених полицајаца у заједницама.
"Влада је данас најавила значајно повећање инвестиција за заштиту наших јеврејских заједница, са рекордним финансирањем за полицију и безбједност у синагогама, школама и центрима заједнице. И учинићемо све што је у нашој моћи да друштво ослободимо зла антисемитизма", поручила је синоћ Махмуд.
Она је позвала грађане на опрез и да пријаве сваку сумњиву активност, истичући да безбједносне службе раде непрекидно како би заштитиле земљу.
Британски премијер Кир Стармер поручио је да ће држава употријебити "сва расположива средства" у борби против антисемитизма и заштити јеврејске заједнице и позвао грађане да препознају страх и патњу са којима се суочавају припадници те заједнице.
Он се обратио из Даунинг стрита, неколико сати након што је током посјете насељу Голдерс Грин био извиждан од групе демонстраната, преноси "Лондон Евенинг Стандард".
Полиција је саопштила да је осумњичени за напад раније био укључен у програм за превенцију екстремизма, али је тај поступак затворен исте године.
Терористичка претња у Британији последњи пут је била на нивоу "озбиљан" у новембру 2021. године, након бомбашког напада испред болнице у Ливерпулу и убиства посланика Дејвида Ејмеса, пре него што је смањен почетком 2022. године.
(Телеграф.рс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Тренутно на програму