Откривен идентитет мушкарца који је аутомобилом усмртио двоје људи у Лајпцигу

05.05.2026 07:08

Фото: Printscreen/X

Стравичан сцене одиграле су се у понедјељак послијеподне у центру Лајпцига, гдје је 33-годишњи Нијемац аутомобилом ушао у пјешачку зону и изазвао смрт двије особе те повреде код више пролазника. Осумњичени је ухапшен на лицу мјеста.

Налет возилом у пјешачкој зони

У улици Гримаисхе, једној од најпрометнијих пјешачких зона у Лајпцигу, око 16:45 сати владао је уобичајен поподневни промет. Изненада је бијели Фолксваген Таиго скренуо с трга Аугустусплац и великом брзином ушао међу пјешаке.

Према свједоцима, возило се кретало брзином између 80 и 100 километара на сат, ударајући људе испред себе. Вожња је завршила када је аутомобил ударио у заштитне стубиће на тргу. Полиција је убрзо стигла на мјесто догађаја и затекла возача који се без отпора предао.

Породични човјек и тренер бокса

Према писању листа Билд, осумњичени је Џефри К. (33), техничар за одржавање из Лајпцига, ожењен и отац једног дјетета. Био је познат и као тренер бокса у локалном клубу.

Мотив напада још није званично потврђен, али се према незваничним информацијама спомиње свађа непосредно прије догађаја. Такође, наводи се да је осумњичени раније имао психичких проблема.

Реакција хитних служби и власти

Након инцидента активиран је аларм за масовну несрећу. На терен су упућене бројне полицијске и медицинске екипе, као и спасилачки хеликоптер. Подручје је одмах блокирано, а оближњи објекти кориштени су за збрињавање повријеђених.

Градоначелник Лајпцига Буркхард Јунг потврдио је смрт двије особе – жене од 63 године и мушкарца од 77 година, оба њемачки држављани.

Премијер Саксоније Михаел Кречмер поручио је: „Дубоко сам потресен. У мислима сам са жртвама и њиховим породицама. Повријеђенима желим снагу и брз опоравак.“

Министар унутрашњих послова Саксоније Армин Шустер описао је догађај као „страшан чин помахниталог појединца“ и потврдио да осумњичени више не представља опасност.

Полиција позива свједоке

Полиција у Лајпцигу и Државна криминалистичка служба Саксоније позивају грађане који су били у центру града у вријеме напада да доставе информације, снимке или свједочења која могу помоћи истрази.

