Откривен идентитет мушкарца који је аутомобилом усмртио двоје људи у Лајпцигу

Стравичан сцене одиграле су се у понедјељак послијеподне у центру Лајпцига, гдје је 33-годишњи Нијемац аутомобилом ушао у пјешачку зону и изазвао смрт двије особе те повреде код више пролазника. Осумњичени је ухапшен на лицу мјеста.
Налет возилом у пјешачкој зони
У улици Гримаисхе, једној од најпрометнијих пјешачких зона у Лајпцигу, око 16:45 сати владао је уобичајен поподневни промет. Изненада је бијели Фолксваген Таиго скренуо с трга Аугустусплац и великом брзином ушао међу пјешаке.
Према свједоцима, возило се кретало брзином између 80 и 100 километара на сат, ударајући људе испред себе. Вожња је завршила када је аутомобил ударио у заштитне стубиће на тргу. Полиција је убрзо стигла на мјесто догађаја и затекла возача који се без отпора предао.
Породични човјек и тренер бокса
Према писању листа Билд, осумњичени је Џефри К. (33), техничар за одржавање из Лајпцига, ожењен и отац једног дјетета. Био је познат и као тренер бокса у локалном клубу.
🔸️ Dans un dernier bilan dressé par les autorités, au moins 2 personnes ont été tuées et une vingtaine d'autres blessées après qu'une voiture a foncé dans la foule à Leipzig. Un suspect a été arrêté par les autorités. Le véhicule a roulé sur plus de 500… pic.twitter.com/xSSw8Qs3Dp
Мотив напада још није званично потврђен, али се према незваничним информацијама спомиње свађа непосредно прије догађаја. Такође, наводи се да је осумњичени раније имао психичких проблема.
Реакција хитних служби и власти
Након инцидента активиран је аларм за масовну несрећу. На терен су упућене бројне полицијске и медицинске екипе, као и спасилачки хеликоптер. Подручје је одмах блокирано, а оближњи објекти кориштени су за збрињавање повријеђених.
Градоначелник Лајпцига Буркхард Јунг потврдио је смрт двије особе – жене од 63 године и мушкарца од 77 година, оба њемачки држављани.
Премијер Саксоније Михаел Кречмер поручио је: „Дубоко сам потресен. У мислима сам са жртвама и њиховим породицама. Повријеђенима желим снагу и брз опоравак.“
Министар унутрашњих послова Саксоније Армин Шустер описао је догађај као „страшан чин помахниталог појединца“ и потврдио да осумњичени више не представља опасност.
Полиција позива свједоке
Полиција у Лајпцигу и Државна криминалистичка служба Саксоније позивају грађане који су били у центру града у вријеме напада да доставе информације, снимке или свједочења која могу помоћи истрази.
