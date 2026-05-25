Филолошки факултет бањалучког Универзитета од јесени ће имати студијски програм српског као страног језика, будући да све више странаца жели да учи српски језик, најавила је декан Биљана Бабић поводом 17 година рада ове високообразовне установе.
Бабићева је истакла да је Филолошки факултет једна од најзначајнијих високошколских установа у области језика, књижевности и културе, препознатљива по наставно-научном и научноистраживачком раду на сва три циклуса студија.
"Србистика је основа Филолошког факултета и у наредној академској години очекује се благи успон на овом програму", изјавила је Бабићева новинарима истичући да су у тој високообразовној установи поносни што настављају мисију светитеља Ћирила и Методија - просвјетитељску, образовну и преводилачку, преноси "Срна".
Она је напоменула да Филолошки факултет прати трендове и осавремењује програме, као и да је њихове студије завршило неколико хиљада студената који широм свијета раде у банкама, научним организацијама, међународним удружењима.
Бабићева је навела да ће уписна квота за предстојећу академску годину бити нешто више од стотину мјеста јер се то показало као добра процјена.
Ректор Универзитета у Бањалуци Радослав Гајанин истакао је да је Филолошки факултет дио Универзитета који има најинтензивнију међународну сарадњу и најчешћи је домаћин гостујућим студентима, наставницима и сарадницима са других Универзитета.
Гајанин је најавио да ће наредне године бити изграђен анекс зграде Филолошког факултета у којем ће бити смјештени новоосновани студијски програми, као и да ће подршка Универзитета овом факултету бити настављена.
"То је једна од капиталних инвестиција. До краја 2026. ћемо завршити изведбени пројекат, а градњу очекујемо у наредној години", изјавио је Гајанин.
Студент треће године Синологије на Филолошком факултету у Бањалуци Марина Недељковић истакла је да је јако перспективно данас учити језике јер су они нешто што повезује људе и свему дају ширу перспективу.
Филолошки факултет основан је 2009. године издвајањем филолошких студијских програма из окриља Филозофског факултета Универзитета у Бањалуци.
На овом факултету изучавају се српски, енглески, њемачки, италијански, француски, руски и кинески језик, уз пратеће књижевности и културе, док су студентима доступни и лекторати за више страних језика.
Филолошки факултет располаже развијеним научноистраживачким капацитетима, библиотеком са више од 20.000 библиотечких јединица, богатом издавачком дјелатношћу и бројним научним публикацијама.
Посебну вриједност, како су навели на овом факултету, представљају генерације дипломираних студената који данас обављају значајне просвјетне, културне, научне и друштвене функције широм Републике Српске и БиХ.
