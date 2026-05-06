Logo
Large banner

Тесла повлачи преко 200.000 аутомобила

Аутор:

АТВ
06.05.2026 09:45

Коментари:

0
Аутомобил Тесла
Фото: Pixabay/thepassenger

Компанија "Тесла" повлачи 218.868 аутомобила у САД због кашњења приказа снимка са камере за поглед уназад, јер би то могло да повећа ризик од судара, саопштила је Национална управа за безбједност саобраћаја на ауто-путевима /НХТСА/.

Регулатор је објавио да приказ снимка са камере у погођеним возилима може да касни када се аутомобил подеси за вожњу уназад, због чега возач има смањену прегледност.

Опозив обухвата "модел три", "модел ипсилон", "модел ес" и "модел икс".

"Тесла" је објавио бежично ажурирање софтвера да би ријешио проблем.

tesla

Економија

Кинески "БИД" продао више електричних аутомобила од "Тесле"

НХТСА је прошлог мјесеца затворила истрагу о 2,6 милиона "Теслиних" возила због функције која је дозвољавала да се аутомобили помјерају на даљину, након што је открила да је та опција повезана само са инцидентима при малим брзинама, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Тесла

Аутомобил

Америка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Лого Тесла

Економија

Очекује се нови пад продаје Тесле

4 мј

0
Кинески "БИД" продао више електричних аутомобила од "Тесле"

Економија

Кинески "БИД" продао више електричних аутомобила од "Тесле"

4 мј

0
Која сте историјска личност по хороскопу? Звијезде откривају да ли сте Тесла, Микеланђело или Ганди

Занимљивости

Која сте историјска личност по хороскопу? Звијезде откривају да ли сте Тесла, Микеланђело или Ганди

4 мј

1
Zagreb Hrvatska

Регион

Споменик Тесли враћа се испред Института "Руђер Бошковић" у Загребу

3 мј

0

Више из рубрике

Вакцина

Свијет

"Не постоје контраиндикације за употребу вакцине против рака код старијих"

1 ч

0
АИ слика италијанске премијерке у доњем вешу постала вирална: Огласила се Мелони

Свијет

АИ слика италијанске премијерке у доњем вешу постала вирална: Огласила се Мелони

2 ч

0
Prvi kruzer prošao Ormuskim moreuzom

Свијет

Драма на крузеру са смртоносним вирусом добија расплет: Ова земља пристала да пружи помоћ?

3 ч

0
Предсједник Доналд Трамп говори током догађаја са власницима малих предузећа, у понедјељак, 4. маја 2026. године, у Источној соби Беле куће у Вашингтону

Свијет

Трамп привремено обуставио "пројекат Слобода"

3 ч

0

  • Најновије

11

17

Драматично хапшење у Лакташима, повријеђени полицајци и осумњичени

11

13

Шта свештеник каже о тетовирању вјерских симбола

11

08

Оптужен за убиство своје трудне супруге, одсјекао себи наногицу и побјегао у Италију

11

07

Бањалучанин пијан напао жену и нанио јој лакше повреде

11

02

Ковачевић Кустурићу захвалио за часну службу отаџбини

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner