Тесла повлачи преко 200.000 аутомобила

Компанија "Тесла" повлачи 218.868 аутомобила у САД због кашњења приказа снимка са камере за поглед уназад, јер би то могло да повећа ризик од судара, саопштила је Национална управа за безбједност саобраћаја на ауто-путевима /НХТСА/.
Регулатор је објавио да приказ снимка са камере у погођеним возилима може да касни када се аутомобил подеси за вожњу уназад, због чега возач има смањену прегледност.
Опозив обухвата "модел три", "модел ипсилон", "модел ес" и "модел икс".
"Тесла" је објавио бежично ажурирање софтвера да би ријешио проблем.
НХТСА је прошлог мјесеца затворила истрагу о 2,6 милиона "Теслиних" возила због функције која је дозвољавала да се аутомобили помјерају на даљину, након што је открила да је та опција повезана само са инцидентима при малим брзинама, преноси Срна.
