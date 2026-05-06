ЕУ ограничава плаћање готовином

АТВ
06.05.2026 10:49

Примена одлуке Европске уније којом се ограничава плаћање готовином на максимални износ од 10.000 евра почиње у јулу 2027. године. Ова мјера донета је 2024. године у оквиру пакета прописа за борбу против прања новца и дио је Регулативе 2024/1624.

Лимит од 10.000 евра односи се на плаћања робе и услуга у случајевима када је барем једна страна у трансакцији правно лице, односно предузеће или компанија.

Једноставније речено, грађани у Европској унији неће моћи да плате, на примјер, аутомобил вриједан 50.000 евра готовином уколико га купују од трговца или у салону.

Међутим, ова одредба се не примјењује на трансакције искључиво између физичких лица. То значи да ће куповина, рецимо, половног аутомобила од другог грађанина и даље бити могућа износом већим од 10.000 евра, у зависности од националних прописа конкретне државе чланице.

Регулатива оставља државама чланицама могућност да уведу и строже, ниже лимите. Таква ограничења већ важе у појединим земљама, попут Италије.

Да ли је у питању покушај укидања готовине

У јавности се често спекулисало да Европска унија овом мјером заправо покушава да укине готовину. Међутим, економски стручњаци истичу да Унија не забрањује употребу готовине, већ је ограничава само код већих трансакција. Грађани и компаније и даље ће слободно моћи да користе кеш за мање свакодневне куповине.

Главни циљ ове одлуке, према писању медија, јесте ефикаснија борба против прања новца и финансирања тероризма, као и смањење анонимних великих трансакција.

Како се наводи, Европска унија жели да већи дио трансакција преусмери на канале који се могу пратити, чиме се знатно смањује простор за злоупотребе. Европска комисија сматра да ће се на тај начин усагласити правила широм Уније и затворити „рупе“ које криминалне групе користе.

Прање новца представља озбиљан глобални проблем. Процене Уједињених нација показују да се сваке године опере између два и пет одсто светског бруто домаћег производа, што одговара износу до 1,87 билиона евра.

Извјештај из 2023. године открио је да готово 70 одсто криминалних мрежа у Европској унији користи прање новца за финансирање својих активности и прикривање незаконито стечене имовине, при чему већина њих и даље користи готовину.

Европска комисија посебно истиче да је велике количине готовине „тешко, ако не и немогуће, повезати са конкретним криминалним делом“.

Цијели пакет мера требало би да почне да се примењује у јулу 2027. године. У његовом оквиру биће успостављено и ново европско тијело за борбу против прања новца са сједиштем у Франкфурту, које ће тада добити пуна овлашћења.

