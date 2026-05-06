Оптужен за убиство своје трудне супруге, одсјекао себи наногицу и побјегао у Италију

АТВ
06.05.2026 11:08

Убио трудну жену
Мушкарац из Тексаса оптужен за убиство своје трудне супруге, одсјекао је уређај за праћење и побјегао из САД. Ли Монгерсон Гили (39) оптужен је за убиство своје супруге Кристе Бауер Гили и њиховог нерођеног дјетета у Хјустону 2024. године, извјештава KPRC.

Гили је требало да се појави на суду јуче, али је умјесто тога побјегао из Тексаса у Канаду, а затим у Италију, гдје је рекао властима да тражи азил јер је „неправедно процесуиран“ и плашио се да би могао добити смртну казну, потврдио је његов адвокат за KPRC.

„Бринем се да ће тужилаштво покушати да тврди да је бјекство доказ свјесне свести о кривици, али мислим да је он само уплашен“, рекао је његов адвокат Дик Дегерин.

Прво је рекао да се Криста предозирала

Гили, коме је суђење за убиство требало да почне касније овог мјесеца, тренутно је у притвору у Италији. Његов електронски сат је у петак послао упозорење властима након што је утврђено да је уређај оштећен.

ДеГуерин је рекао да прије било какве екстрадиције, Тексас мора гарантовати Италији да Гили не може добити смртну казну, коју тужилаштво у овом случају ионако не тражи. Према оптужници коју је добио часопис People, Гили је оптужен да је 7. октобра 2024. године убио своју супругу Кристу и њихово нерођено дјете, „притискајући Кристин врат и горњи дио леђа“.

Тужиоци кажу да је Гили првобитно рекао да се Криста, која је била у деветом мјесецу трудноће, предозирала и да је покушао да је спасе кардиопулмоналном реанимацијом. Међутим, обдукција је касније показала знаке дављења, а њена смрт је проглашена убиством.

Тужиоци: Планирао је бјекство прошле године

Неколико дана након хапшења, Гили је наводно признао да његова супруга није била наркоманка нити склона самоубиству и да су се посвађали непосредно прије њене смрти.

Тужиоци такође тврде да је Гилеј планирао да побјегне у Мексико и друге земље 2025. године са неименованом женом, са којом је имао аферу 2023. године. „Окривљени је такође питао да ли зна за неке мексичке идентитете које би могао да преузме како би лакше напустио земљу“, наводи се у документу.

Тужиоци такође тврде да је Гили „осмислио разрађен план“ да уклони нано ознаку и склопи лажни брак како би добио нови идентитет. Америчке власти сада раде на његовој екстрадицији у САД.

