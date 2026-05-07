"Бошњачки атаци на имовину Српске и СПЦ"

Аутор:АТВ
Коментари:0
Влада Републике Српске обавијестила је Савјет безбједности УН о бошњачким настојањима преузимања јавне имовине Републике Српске и упозорила на опасну праксу правосуђа у Федерацији БиХ да књижи православна гробља и капеле као имовину у власништву "државе".
У Извјештају Владе Републике Српске се наводи да већина бошњачких политичких странака има исти циљ - преузимање све јавне имовине Републике Српске и њено преношење на нивоу институција БиХ, чиме би Српска била политички и правно дезавуисана.
То укључује, пише у документу, природне ресурсе, путеве, школе и болнице, чиме би контрола над њима прешла у руке Бошњака.
"У међувремену, један суд у ФБиХ књижи православна гробља и капеле као имовине у власништву `државе`, што представља чисту конфискацију која директно угрожава имовинска, вјерска и историјска права Српске православне цркве", упозорено је у најновијем извјештају Владе Републике Српске.
У Извјештају се указује да је нескривена опструкција Републике Српске и њених грађана од бошњачког политичког естаблишмента поново дошла до изражаја када је блокирано отварање новог граничног прелаза у Градишци.
"Новоизграђени гранични прелаз и мост, који повезују БиХ са ЕУ /Хрватска/ на најфреквентнијем путном правцу у земљи вриједности 100 милиона евра, спремни су за употребу још од децембра прошле године, али је члан Управног одбора Управе за индиректно опорезивање из ФБиХ Зијад Крњић више пута спријечио њихово отварање из искључиво политичких разлога", пише у документу.
У Извјештају се наводи да је Крњићева блокада проузроковала велике економске губитке за Републику Српску и БиХ јер су путници и теретни саобраћај присиљени да користе већ преоптерећени стари прелаз.
"Да би БиХ била успјешна, бошњачки политички естаблишмент мора прихватити Дејтонски споразум, укључујући и уставну валидацију Републике Српске као ентитета са високим степеном аутономије. Република Српска позива Савјет безбједности УН да активно подржи досљедно спровођење Дејтонског споразума од свих актера, како унутар, тако и ван БиХ", наглашава се у Извјештају Владе Српске.
