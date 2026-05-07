Данас комеморација Бобану Кустурићу

Аутор:АТВ
Коментари:0
Комеморација поводом смрти начелника Управе за ваздухопловство МУП-а Републике Српске Бобана Кустурића биће одржана данас у Културном центру Бански двор у Бањалуци од 10 часова, а сахрана ће бити обављена на Градском гробљу Врбања у 14 часова.
Бобан Кустурић руководио је бројним акцијама спасавања угроженог становништва у сњежним сметовима, поплавама и пожарима, које су захтјевале хитну евакуацију.
Јавност га памти и по готово свакодневним акцијама медицинског транспорта тешко болесних пацијената и трудница у велике клиничке центре, чиме су спасени многи животи.
Бобана Кустурића, предсједник Републике Српске одликовао је Орденом Милоша Обилића.
(РТРС)
