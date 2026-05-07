Данас комеморација Бобану Кустурићу

Аутор:

АТВ
07.05.2026 07:06

Комеморација поводом смрти начелника Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Републике Српске Бобана Кустурића
Фото: RTRS

Комеморација поводом смрти начелника Управе за ваздухопловство МУП-а Републике Српске Бобана Кустурића биће одржана данас у Културном центру Бански двор у Бањалуци од 10 часова, а сахрана ће бити обављена на Градском гробљу Врбања у 14 часова.

Бобан Кустурић руководио је бројним акцијама спасавања угроженог становништва у сњежним сметовима, поплавама и пожарима, које су захтјевале хитну евакуацију.

Јавност га памти и по готово свакодневним акцијама медицинског транспорта тешко болесних пацијената и трудница у велике клиничке центре, чиме су спасени многи животи.

Бобана Кустурића, предсједник Републике Српске одликовао је Орденом Милоша Обилића.

(РТРС)

Тагови :

Комеморација Бобану Кустурићу

Културни центар Бански двор

Бањалука

Бобан Кустурић пронађен мртав

МУП Републике Српске

Коментари (0)
